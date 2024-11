Rafael van der Vaart drukt Koeman op het hart: 'Laat hem lekker naar huis gaan'

Na een afwezigheid van ruim een jaar stond Frenkie de Jong weer in de basis bij Oranje, dat in de Nations League met 4-0 zegevierde tegen Hongarije. De middenvelder is blij met zijn terugkeer, maar weet ook dat hij dinsdag uit tegen Bosnië en Herzegovina niet aan de aftrap zal verschijnen. De Jong wil geen risico nemen met zijn pas weer herstelde enkel.

''Ik heb nog wel even nodig om echt in topvorm te komen'', erkende De Jong na afloop bij de NOS. ''Na een blessure had ik normaal het gevoel dat ik vrij snel weer in vorm kwam, nu na deze blessure is dat echt wel anders. Het zal tijd nodig hebben. Ik weet niet hoeveel. Hopelijk komt de vorm snel weer.''

''Je moet het vertrouwen helemaal terugkrijgen. Dat komt alleen met wedstrijden spelen, die pijn gaat hopelijk vanzelf weg. Ik probeer gewoon hard te werken, veel te verzorgen, laat me behandelen, speel wedstrijden en probeer steeds fitter te worden. Dan moet de vorm weer komen'', kijkt de controleur met vertrouwen naar de toekomst.

''Ik zal in de volgende wedstrijd niet starten, maar blijf wel gewoon bij de ploeg'', geeft de middenvelder te kennen dat hij dinsdag in eerste instantie op de bank zit, maar dat een invalbeurt zeker tot de mogelijkheden behoort.

De Jong verschijnt in het volgende duel in de Nations League dus niet in de basis bij Oranje. Bondscoach Ronald Koeman hield nog een slag om de arm over wat er precies gaat gebeuren. ''We kijken zondag hoe de situatie is.''

Koeman is in ieder geval blij dat De Jong na een absentie van veertien maanden weer beschikbaar is voor het Nederlands elftal. ''Op een aantal momenten zag je zijn kwaliteiten.''

Rafael van der Vaart vindt dat de 27-jarige middenvelder moet terugkeren richting Barcelona. ''Laat hem lekker naar huis gaan. Oppassen met die enkel'', krijgt De Jong als advies mee van de voormalig international.