Rabiot onthult wat Mbappé in de kleedkamer zei over duel met Oranje

Kylian Mbappé lijkt er geen rekening mee te houden dat hij fit genoeg is om vrijdag aan te treden tegen Nederland. De Franse sterspeler brak maandagavond zijn neus tegen Oostenrijk en heeft de komende dagen intensieve medische behandeling nodig.

In de slotfase van de wedstrijd tegen Oostenrijk (1-0) ging het mis voor Mbappé, toen hij een bal wilde koppen en in botsing kwam met de schouder van Kevin Danso. Wat volgde was een gebroken neus en flink wat bloed.

Ploeggenoot Adrien Rabiot gaf na afloop van het duel een positieve update over de toestand van Mbappé. "Met Kylian gaat het goed", aldus de middenvelder van Juventus tegenover Sportitalia. "Hij zei in de kleedkamer dat hij misschien klaar zou zijn voor de derde wedstrijd."

Uit die woorden kan worden opgemaakt dat Mbappé er geen rekening mee houdt dat hij tegen Nederland van de partij is. Oranje neemt het vrijdagavond vanaf 21:00 uur op tegen Frankrijk.

Bondscoach Didier Deschamps was duidelijk minder positief gestemd. “Zijn neus klopt helemaal niet. We moeten zien hoe het gaat, maar het is duidelijk dat het er nu niet goed uitziet. Het is maar een neus, maar voor ons is het heel vervelend.”

Duidelijk is dat Mbappé geen operatie nodig heeft. Wel moet de aanvaller zich een masker laten aanmeten. In de loop van de week zal duidelijk worden of hij daarmee in staat is om te spelen tegen Oranje.

Spelbederf

Ook was er veel kritiek op Mbappé. Na een korte blessurebehandeling verliet de aanvaller het veld, alvorens hij er kortstondig weer inkwam. Bij zijn rentree ging hij meteen op de grond zitten, waardoor het spel opnieuw stilgelegd moest worden.

Vermoedelijk deed Mbappé dit omdat er twee wissels klaarstonden aan de kant van de Fransen. De scheidsrechter beoordeelde de actie als spelbederf en bestrafte Mbappé met een gele prent. Uiteindelijk werd hij gewisseld voor Olivier Giroud.

