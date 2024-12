Quinten Timber vindt het niet realistisch om Feyenoord als titelkandidaat te bestempelen, zo laat hij weten in een uitgebreid interview met Voetbal International. Volgens de aanvoerder van de Rotterdammers was het al snel zichtbaar dat PSV een stuk verder is. Komend weekend staan de twee ploegen tegenover elkaar in de topper in de Eredivisie.

“Er is natuurlijk heel veel gebeurd in de zomer bij Feyenoord, met de trainerswissel en veel spelers die zijn vertrokken en gekomen”, aldus Timber tegenover VI. “Het is niet realistisch om te zeggen dat wij meedoen om de landstitel.”

“Dat willen we natuurlijk wel, maar PSV is tot dit moment de betere. Dat kon je al aan het begin van het seizoen zien. Dan hoorden we wedstrijden gewoon te winnen, maar voelde ik in het veld dat we elkaar als spelers nog niet goed genoeg kenden, dat we niet goed genoeg op elkaar waren ingespeeld, waardoor we onnodig puntenverlies leden.”

Ondanks de vele veranderingen wist Feyenoord voorafgaand aan het Eredivisie-seizoen al wel beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal, door PSV na een 4-4 gelijke stand via strafschoppen te verslaan in het Philips Stadion. In de Eredivisie verspeelde Feyenoord wel al meteen veel punten, waardoor de achterstand op koploper PSV inmiddels zeven punten bedraagt.

“Zoals FC Groningen-uit, waar we een 0-2 voorsprong weggaven”, baalt Timber van het puntenverlies. “Maar tegen Benfica en Manchester City hebben we laten zien dat we een goed team hebben, maar dat het ook gewoon tijd nodig heeft. Vier spelers zijn bijvoorbeeld aan het einde van de transferzomer gekomen.”

Timber stelt dat het aanvoerderschap ook iets bijzonders met hem deed. “In het begin was het best lastig, want het team stond niet goed, en dan was ik toch geneigd om extra te leveren. Maar daar moet je een goede balans in vinden, en dat is ook het leuke aan voetbal.”

Komende zondag staat het onderlinge duel tussen PSV en Feyenoord op het programma. Bij winst van de Rotterdammers zou geconcludeerd kunnen worden dat de spanning in de Eredivisie weer terug is. Het duel begint zondag om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.