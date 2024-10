'Quinten Timber stoorde zich tegen FC Twente zichtbaar aan één speler van Feyenoord'

Quinten Timber verscheen na afloop van de gewonnen kraker tegen FC Twente (2-1) met veel emotie in zijn lijf voor de camera van ESPN. De aanvoerder van Feyenoord ergerde zich onder meer over de manier waarop zijn ploeg druk zette. "Ik was een beetje geïrriteerd in het veld", aldus Timber.

Timber is met name ontevreden over de openingsfase van de wedstrijd. "De eerste vijftien, twintig minuten was het drukzetten ook gewoon niet goed genoeg. Als je op zo'n manier drukzet, dan kan iedereen goed voetballen, en zeker Twente, dat een goede structuur heeft. De tweede helft deden we dat beter."

Timber raakte in het veld een aantal keer gefrustreerd en liet dat bijvoorbeeld merken met gebaren richting ploeggenoten. "Het gaat om de intensiteit waarop je dingen doet", zegt Timber. "Strijd is de basis, daar staat Feyenoord voor. Niet opgeven, tweede ballen winnen. Daar begint het bij. We moeten daarin stappen maken. We zijn een nieuw team."

Kees Kwakman bekeek de wedstrijd voor ESPN in het stadion. De analist weet op basis van zijn eigen waarnemingen op wie Timber met name boos was. "Ik zag dat Timber zich voor rust ergerde aan de voorste mensen bij Feyenoord, met name aan Igor Paixão. Je zag Timber ook handgebaren maken naar Paixão. Die schakelt iets minder snel om dan hij vorig seizoen deed..."

Kwakman snapt de irritatie bij Timber. "Hij heeft als linkermiddenvelder natuurlijk ook direct te maken met de linksbuiten: als die even laat lopen, komt Timber ook in de problemen."

Presentator Jan Joost van Gangelen verbaast zich over de houding van Paixão. "Af en toe loopt Paixão erbij alsof ie op de Copacabana is. En dat is al een paar weken, toch?"