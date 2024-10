Quinten Timber onderbreekt Noa Vahle en roept teamgenoot voor de camera: ‘Man of the Match!’

Quinten Timber is zeer gelukkig met de zege van Feyenoord op Benfica (1-3). Woensdagavond boekten de Rotterdammers een knappe uitoverwinning en direct na de wedstrijd laat de middenvelder van Feyenoord zijn vreugde blijken voor de camera van Ziggo Sport.

De ploeg van trainer Brian Priske was veel te sterk voor Benfica en versloeg de Portugese grootmacht door de goal van Ayase Ueda en de dubbelslag van Antoni Milambo 1-3. Feyenoord zag twee goals worden afgekeurd, ook Benfica juichte één keer te vroeg.

“Met goed voetbal hebben we dit bereikt”, zo begint Timber het gesprek met verslaggeefster Noa Vahle, waarna hij het gesprek direct onderbreekt. “Anto, Anto! Kom hier! Man of the Match hier, twee goals”, roept hij naar Milambo, die in beeld komt.

“Kijk hier, de sterspeler. Hard werken. Ik gun het hem enorm. Hij werkt hard en we danken God. God bepaalt wat er gebeurt en vandaag mocht hij twee goals maken.”

“Uiteindelijk heeft het tijd nodig om dit te bereiken”, gaat Timber verder zonder Milambo. “We moeten ook niet laten beïnvloeden door de critici. Tegen Bayer Leverkusen konden we niet voetballen en hadden we niets te zoeken in de Champions League, maar nu hebben we zes punten uit drie duels.”

“Het zegt genoeg over de mentaliteit van deze groep. Momenteel ben ik heel blij met deze drie punten. Ik ben een trotse aanvoerder. Credits naar het hele team.”

“We hebben gevochten als leeuwen en daar ben ik echt trots op. De verdediging, de aanval: iedereen”, aldus Timber.