Quinten Timber gaat voor het eerst in op harde uitspraak van Rafael van der Vaart

Quinten Timber is voor het eerst ingegaan op de harde woorden van Rafael van der Vaart. Laatstgenoemde pleitte in Rondo voor het afnemen van de aanvoerdersband van de middenvelder van Feyenoord. "Ik had het niet eens meegekregen", zegt Timber in gesprek met RTV Rijnmond. "Soms krijg je een appje binnen en stuurt iemand wat door, dan zie ik het."

De prestaties van Timber waren de laatste weken van het kalenderjaar niet altijd even overtuigend. Ook bij Rondo kwam het ter sprake. "Weet je wat je moet doen? Je moet zijn aanvoerdersband afnemen", zei Van der Vaart op 9 december. "Hij denkt nu aan andere dingen, dat hij het elftal moet helpen. Ik ben ook aanvoerder geweest. Daar kwamen allemaal dingen bij waar ik geen zin in had. Timber kan zich niet op zijn spel focussen. Als aanvoerder moet je andere dingen doen. Ik denk dat het goed voor hem is om gewoon weer lekker te gaan voetballen."

Timber werd afgelopen zomer aanvoerder van Feyenoord, na het vertrek van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig. "Het is een eer", stelt Timber. "Soms besef je dat niet, maar het is natuurlijk iets groots. Als je kijkt waar ik vandaan kom en de stappen die ik heb gezet, kan ik wel zeggen over mezelf dat ik er trots op ben om aanvoerder te zijn van Feyenoord."

Timber is blij met het vertrouwen van trainer Brian Priske. "Mooi dat ik die kans heb gekregen. Ik voelde me sowieso al een van de leiders van het team, maar met de band om is het wel anders in het veld. Je bent het uithangbord voor het team en je bent veel in contact met de trainer."

Timber lijkt niet van plan om het aanvoerderschap op te geven. "Ik vind het op zich wel leuk. Ik hou wel van uitdagingen en uiteindelijk groei je hierin als mens. Je krijgt meer verantwoordelijkheden. Of ik een goede aanvoerder ben? Daar mag de rest over beslissen."

In de woorden van Van der Vaart zit volgens Timber wel een kern van waarheid. "Je kan het team alleen helpen als je zelf ook honderd procent bent. Zelf presteren en van daaruit kan je het team helpen. Je moet niet te veel de focus leggen op het team waardoor je eigen prestaties minder worden. Dat is iets dat ik ook nog moet leren, daar kan ik eerlijk in zijn. Het is ook niet gek, want het is een nieuwe situatie."