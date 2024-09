Quincy Promes reageert via Voetbalzone plotseling op nieuws over Ronnie S.

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Quincy Promes, die via Instagram uit het niets reageert op een bericht van Voetbalzone.

Onder een bericht van Voetbalzone over de zaak rondom S. laat Promes donderdag plotseling van zich horen. “Shoutout naar de mensen die woke zijn!” Waar de vijftigvoudig international van Oranje precies op doelt is onduidelijk.

De in Nederland tot een jarenlange celstraf veroordeelde Promes tekende vorige week woensdag een contract bij United FC, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. De 32-jarige aanvaller was onder meer betrokken bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

S. was volgens Brabantse media een nog ‘grotere’ speler in de Nederlandse drugswereld. Zijn zaak werd donderdag besproken in de rechtbank van Breda. Opgeteld zou het gaan om ruim 2217 kilo cocaïne.