'Publiekslieveling met 169 duels namens Ajax is komende zomer transfervrij op te pikken'

Nicolás Tagliafico (32) gaat zijn aflopende contract bij Olympique Lyon niet verlengen, zo melden diverse Franse media, waaronder het regionale Le Progrès. De Argentijn is toe aan de volgende stap in zijn carrière.

In de afgelopen maanden voerde Tagliafico meerdere gesprekken met OL over de mogelijke verlenging van zijn aflopende verbintenis. Het recente ontslag van trainer Pierre Sage zou hem echter zwaar gevallen zijn.

Om die reden heeft Tagliafico besloten om verder te kijken. De 67-voudig international van Argentinië is nog altijd in trek bij diverse clubs uit Europa, maar ook daarbuiten. Zijn naderende transfervrije status helpt daarbij enorm.

Volgens het Duitse Transfermarkt is Tagliafico nog altijd 7 miljoen euro waard, maar clubs kunnen de linkspoot komende zomer dus transfervrij oppikken.

Lyon nam Tagliafico in de zomer van 2022 voor slechts 4,2 miljoen euro over van Ajax. Inmiddels staat de teller op 88 officiële wedstrijden namens de Franse club, waarin Tagliafico goed was voor 7 doelpunten en 8 assists.

In Nederland is Tagliafico bekend door zijn succesvolle periode bij Ajax. De Amsterdammers haalden hem in januari 2018 voor slechts 4 miljoen euro naar Europa toe. Tagliafico speelde uiteindelijk 4,5 jaar in de Johan Cruijff ArenA.

De teller eindigde uiteindelijk op 169 officiële wedstrijden namens Ajax, waarin Tagliafico goed was voor 16 doelpunten en 23 assists. Tagliafico werd drie keer landskampioen van Nederland en won twee keer de TOTO KNVB Beker.