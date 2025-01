PSV lijkt deze winter definitief geen kans meer te maken op de handtekening van Nicola Zalewski. De speler van AS Roma, die afgelopen zomer ook al in beeld was bij PSV, gaat naar alle waarschijnlijkheid met optie tot koop verhuurd worden aan Inter.

PSV zag Matteo Dams onverwachts vertrekken naar Al-Ahli. Zijn transfer volgde vlak na die van Fredrik Oppegård, die Eindhoven inmiddels heeft verlaten voor AJ Auxerre. PSV is dus naarstig op zoek naar versterking voor de linkerkant van de verdediging.

De Telegraaf meldde maandag dat Zalewski opnieuw in beeld kwam bij PSV, waar de linkervleugelverdediger beduidend meer aan spelen toe had kunnen komen dan bij Roma. Zalewski wordt echter begeerd door meerdere clubs.

Zo bereikte Olympique Marseille al een akkoord met Roma over een permanente transfer van Zalewski, die de Italianen zes miljoen euro had op kunnen leveren. Zalewski zag een transfer naar Marseille echter niet zitten.

Inter is een ander verhaal. De in Italië geboren Pools international zou graag de rest van het seizoen uitkomen voor Inter, dat momenteel in onderhandelingen is met Roma. Het zou gaan om een huurdeal met optie tot koop, ter waarde van zes à zeven miljoen euro.

Het contract van Zalewski in Stadio Olimpico loopt af, waardoor hij zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis dient te zetten voor Roma akkoord gaat met een al dan niet tijdelijke transfer. De contacten tussen Roma, Inter en Zalewski verlopen volgens Matteo Moretto van Relevo 'positief'.

PSV heeft meerdere ijzers in het vuur om het vertrek van Dams op te vangen. Eén van de namen op het lijstje is Souffian El Karouani, die afgelopen weekend nog een punt redde voor FC Utrecht bij Heracles Almelo (1-1).