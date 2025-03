PSV wordt totaal vernederd door Arsenal en lijdt grootste Europese nederlaag ooit

PSV is dinsdag in de achtste finale van de Champions League volledig afgedroogd door Arsenal. De Eindhovenaren kwamen op alle fronten tekort en slikten maar liefst zeven tegendoelpunten: 1-7. Het is de grootste Europese nederlaag van een Nederlandse club aller tijden. Het negatieve record wordt overgenomen van Ajax, dat in 2022 met 1-6 verloor van Napoli. De return is over een week in het Emirates Stadium.

Bij PSV werden Mauro Júnior en Joey Veerman niet fit genoeg bevonden om te starten, waardoor er basisplaatsen waren voor Tyrell Malacia en Guus TIl. Arsenal trad aan in de verwachte opstelling, met daarin middenvelder Mikel Merino opnieuw als gelegenheidsspits.

Arsenal begon ijzersterk aan de wedstrijd en claimde in de negende minuut een penalty. Martin Ødegaard kwam met zijn schietbeen in botsing met Ismael Saibari en kreeg daarvoor niets van scheidsrechter Jesús Gil Manzano. Drie minuten later scoorde Declan Rice, maar de middenvelder van Arsenal werd teruggefloten vanwege buitenspel.

PSV kreeg vervolgens een gigantische kans toen een voorzet van Ivan Perisic slecht werd verwerkt door doelman David Raya. De bal viel voor de voeten bij Saibari, die de lat trof. In de rebound schoot Ryan Flamingo rakelings naast.

Daarna ging het snel voor Arsenal. Een voorzet van Rice belandde in de achttiende minuut bij de tweede paal bij Jurriën Timber, die het kopduel van zijn goede vriend Noa Lang won en binnenkopte: 0-1. Drie minuten later volgde de 0-2 van Arsenal. Myles Lewis-Skelly kreeg de bal vanuit het strafschopgebied knap laag voor het doel, waar Ethan Nwaneri binnenschoot.

Arsenal kwam na een klein half uur spelen heel goed weg, toen Lewis-Skelly een overtreding maakte op Richard Ledezma. De linksback van Arsenal had al een gele kaart, maar werd gespaard door de Spaanse arbiter. Korte tijd later gaf PSV door ontzettend geklungel achterin de 0-3 weg. Malacia, Saibari én Flamingo verzuimden de bal in de scrimmage weg te halen, waarna Merino heel simpel kon binnenschieten: 0-3.

Vlak voor rust kreeg PSV een penalty, toen Luuk de Jong bij een hoekschop werd vastgehouden door Partey. Lang bepaalde de ruststand vanaf de penaltystip onberispelijk op 1-3. Bosz greep in de rust in door Flamingo te wisselen voor Adamo Nagalo.

Het werd er niet beter op voor PSV, dat binnen drie minuten na rust twee tegendoelpunten moest slikken. Eerst werd een lage voorzet slecht verwerkt door Benítez, die de bal voor de voeten van Ødegaard tikte. De Noor schoot onberispelijk raak: 1-4. Een minuut later was het opnieuw raak. Riccardo Calafiori bezorgde de bal aan Leandro Trossard, die met een stift scoorde.

PSV kwam daarna weg bij gevaarlijke momenten van Nwaneri (schot van dichtbij) en Gabriel (kopbal bij een hoekschop), maar in de 73ste minuut was het toch weer raak voor Arsenal. Ødegaard mocht vrij uithalen en had geluk dat Benítez uitermate zwak ingreep met een half handje: 1-6. Het werd nóg erger voor PSV, dat vlak voor tijd de zevende goal incasseerde. Ødegaard verstuurde een fantastische steekbal op Calafiori, die feilloos de verre hoek wist te vinden: 1-7.