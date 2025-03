Malacia wordt keihard afgemaakt: 'Weg ermee! Stuur hem terug naar Manchester United'

De broers René en Willy van de Kerkhof kijken met stijgende verbazing naar de implosie van PSV, die de landstitel in enkele maanden tijd in rap tempo aan het verspelen lijken te zijn. Inmiddels is het gat met koploper Ajax vergroot tot acht punten.

De Amsterdammers werden weer de grote winnaar van het weekend door zelf een uiterst moeizame zege bij Almere City te noteren (0-1), terwijl PSV voor de tweede keer in een week tijd in het mes liep tegen Go Ahead Eagles.

Zo werd het een dramaweek voor Peter Bosz en zijn mannen, die eerst door de Deventenaren uit de TOTO KNVB Beker werden geknikkerd en op zaterdag ook het onderspit dolven in competitieverband.

De trainer van PSV geeft echter niet op en heeft nog altijd hoop op het prolongeren van de landstitel, ook omdat Ajax nog naar het Philips Stadion moet dit seizoen. De clubiconen van PSV, de gebroeders Van de Kerkhof, zijn veel minder positief gestemd.

"Ik denk niet dat hij volgend jaar nog trainer van PSV is", zegt René in de podcast van Omroep Brabant stellig over Bosz. Volgens hem ligt zijn lot in de handen van de komende drie wedstrijden, waar PSV het twee keer opneemt tegen Arsenal en sc Heerenveen treft, de ploeg die eerder dit seizoen ook al de volle drie punten pakte tegen de regerend landskampioen.

"Als de tweede plaats in gevaar komt, dan kun je wel eens gelijk hebben", is Willy het eens met zijn broer. Volgens hem zijn de spelers van PSV met het hoofd heel ergens anders. "Ik hoop niet dat ik gelijk heb, maar het lijkt erop alsof er jongens zijn die vooral bezig zijn met transfers. En dat het ze niet kan schelen of PSV eerste of tweede wordt."

Willy denkt echter dat Bosz nog wel blijft, maar hij verwacht wel een hele drukke transferwindow, waarin zeven of acht spelers uit de Lichtstad vertrekken. "Maar die heeft bij veel clubs maar anderhalf of twee jaar gezeten", countert René, verwijzend naar de trainersloopbaan van de 61-jarige oefenmeester. "Misschien is dat wel typisch Peter Bosz."

Malacia

Voor Tyrell Malacia zijn de clublegendes even hard. De Nederlandse linksback kwam deze winter over van Manchester United maar heeft het lastig in zijn beginperiode bij PSV. "Tegen Go Ahead zaterdag waren alle drie de tegengoals weer grote fouten in de verdediging", moppert René.

"Zo'n Malacia is echt een miskoop. Die wil ik niet meer zien! Die moet gewoon terug naar Manchester United, weg ermee. Dat kun je technisch directeur Earnest Stewart ook wel kwalijk nemen, die had hem toch beter moeten bekijken."