PSV wordt compleet gedeclasseerd door oppermachtig Arsenal

Woensdag, 20 september 2023

PSV heeft woensdag met grote cijfers verloren van Arsenal. De ploeg van Peter Bosz begon met goede moed aan de openingswedstrijd in de Champions League-groepsfase, maar ging ontluisterend ten onder. Na een fout van doelman Walter Benítez maakte Bukayo Saka er al heel snel 1-0 van. Via treffers van Leandro Trossard, Gabriel Jesus en Martin Ødegaard werd het uiteindelijk 4-0. De andere wedstrijd in Groep B, tussen Sevilla en RC Lens, eindigde in 1-1.

Bij PSV keerde Olivier Boscagli achterin terug in het elftal in plaats van André Ramalho. Noa Lang werd fit genoeg bevonden voor een basisplaats, waardoor Hirving Lozano opnieuw vanaf de bank startte. Arsenal moest het doen zonder Gabriel Martinelli, die links voorin werd vervangen door Leandro Trossard. Daartegenover stond de basisrentree van steraanvaller Gabriel Jesus, die voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verscheen. In het doel stond opnieuw David Raya, die gehuurd wordt van Brentford en zaterdag al debuteerde tegen Everton (0-1 zege).

Binnen acht minuten kwam PSV op achterstand. Walter Benítez slaagde er niet in om een venijnig schot van Ødegaard naar de zijkant te tikken. Saka kon de rebound daardoor van dichtbij simpel binnenschieten: 1-0. Twaalf minuten later ging het opnieuw mis. Gabriel Jesus pikte op de middenlijn een bal op die tussen de verdediging van PSV en de Braziliaan inviel. Er lag enorm veel ruimte achter de Eindhovense defensie en daarmee wist Arsenal wel raad. Saka legde de bal laag terug naar de rand van het strafschopgebied, waar Trossard de binnenkant van de voet tegen de bal zette: 2-0.

PSV-doelman Benítez redde luttele minuten later tweemaal op kansrijke pogingen van Gabriel Jesus, die sowieso een constante plaag voor de verdedigers van PSV was. De Braziliaan slaagde er zeven minuten voor rust dan toch in om zijn felbegeerde doelpunt te maken. Gabriel Jesus legde een voorzet van Trossard simpel dood neer en roste de bal vol in de verre hoek: 3-0.

De riante voorsprong bood Arsenal-coach Mikel Arteta de gelegenheid om Trossard en Oleksandr Zinchenko vroeg in de tweede helft naar de kant te halen, ook met het oog op de North-London Derby zondag tegen Tottenham Hotspur. Jesus miste vervolgens een intikker van dichtbij, maar Ødegaard haalde in de zeventigste minuut wél de trekker over. De Noor omspeelde Joey Veerman en knalde van achttien meter hard en laag binnen, precies in de hoek: 4-0.

Sevilla - RC Lens 1-1

Met Sergio Ramos centraal achterin naast ex-Ajacied Nemanja Gudelj kwam Sevilla al in de achtste minuut op voorsprong. Lucas Ocampos, een andere oude bekende van Ajax, zette handig zijn hoofd tegen een hoekschop van Ivan Rakitic en verraste daarmee RC Lens-doelman Brice Samba: 1-0. Angelo Fulgini bracht de stand met een fraaie vrije trap in de 24ste minuut op gelijke hoogte: 1-1. Een minuut voor tijd zette Ramos nog gevaarlijk voor op Mariano Díaz, die de enorme kans om zeep hielp door naast te schieten.