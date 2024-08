PSV wilde transferrecord verpulveren met verkoop Veerman, vraagprijs bekend

Joey Veerman had deze zomer alleen voor de absolute hoofdprijs mogen vertrekken bij PSV. Clubwatcher Rik Elfrink schrijft dinsdagavond in het Eindhovens Dagblad dat de middenvelder zo'n vijftig miljoen euro moest opleveren. Dat zou een record zijn.

De duurste uitgaande transfer bij PSV staat op naam van Hirving Lozano, die voor 45 miljoen euro de overstap maakte naar Napoli. Cody Gakpo (voor 42 miljoen naar Liverpool) en Ibrahim Sangaré (voor 35 miljoen naar Nottingham Forest) volgen op plek twee en drie.

PSV had Veerman deze zomer voor ongeveer dertig miljoen euro kunnen verkopen aan een club uit een top 5-competitie, zoals Voetbal International deze week meldde. Een akkoord kwam er echter niet, en nu blijkt waarom.

In Eindhoven wilden ze namelijk de absolute hoofdprijs hebben voor de middenvelder. Voor heel veel minder dan vijftig miljoen euro was Veerman niet van de hand gedaan, zo weet Elfrink.

Het lijkt er niet op dat Veerman in de laatste dagen van de zomerwindow de deur van het Philips Stadion alsnog nog achter zich dichttrekt. De Oranje-international heeft een contract tot medio 2026 en gaat erover nadenken of hij wil verlengen.

Veerman was afgelopen seizoen een van de belangrijkste schakels onder Peter Bosz en kwam in 41 wedstrijden tot 7 goals en 19 assists, hetgeen hem een plek opleverde in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Een goed eindtoernooi had Veerman zonder twijfel op de radar gebracht bij verschillende Europese topclubs, maar zo ver kwam het niet. De middenvelder viel door de mand tegen Oostenrijk en ging er nog voor rust vanaf.

Mochten clubs alsnog willen doorpakken voor Veerman, dan zal dat uiterlijk vrijdag moeten gebeuren. Dan sluit de window namelijk in de grootste Europese competities Europese landen. De zomerse transfermarkt in Nederland sluit op 2 september om 23:59 uur.