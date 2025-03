PSV wil zo snel mogelijk deal sluiten met ‘gezichtsbepalende’ speler: ‘Vechten voor handtekening’

Terwijl Peter Bosz bij PSV aan de voorkant keihard werkt om het licht aan het einde van de crisistunnel te vinden, is technisch eindverantwoordelijke Earnest Stewart achter de schermen aan het ‘vechten’ met het oog op de toekomst.

De PSV-selectie kent tig spelers met aflopende verbintenissen. Voor sommige spelers, zoals Rick Karsdorp en Olivier Boscagli, lijkt reeds duidelijk dat hun toekomst niet in Eindhoven ligt.

De toekomst van Mauro Júnior laat zich beter omschrijven door de term ongewis. PSV en de uit zijn contract lopende Braziliaan praten al geruime tijd over een hernieuwde verbintenis en naderen elkaar beetje bij beetje, maar een akkoord blijft vooralsnog uit.

Na een eerste aanbieding vanuit het technische hart van PSV deed het kamp-Mauro onlangs een tegenvoorstel, zo weet het Eindhovens Dagblad. “Inmiddels zijn de partijen dus wat dichter bij elkaar gekomen. Rond de kerstperiode kon Mauro bijtekenen tot medio 2027, maar inmiddels heeft PSV de voorwaarden dus verbeterd.”

Volgens het lokale medium beschouwen de Eindhovenaren Mauro als een ‘gezichtsbepalende PSV'er’, wiens handtekening het ‘vechten’ waard is. “PSV ziet in hem een van de dragende spelers voor de komende seizoenen.”

Ondertussen geniet de man die de laatste weken een lichtpuntje in donkere Eindhovense tijden vormde tevens belangstelling vanuit zijn vaderland. “Mauro is toekomstige clubs heel interessant omdat de PSV'er na dit seizoen mogelijk transfervrij is. Zijn huidige contract loopt immers af en daardoor kan hij enorme bedragen aan tekengeld incasseren.”

Wat voor PSV een hoopgevend teken aan de wand is, is het gegeven dat de gesprekken tussen beide kampen doorlopend zijn, ‘wat bewijst dat Mauro er nog altijd open voor staat om langer in Eindhoven te blijven’.