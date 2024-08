PSV wil voormalig Eredivisie-uitblinker als alternatief voor Van den Berg

PSV heeft de hoop op Sepp van den Berg definitief opgegeven. De verdediger van Liverpool kan naar Brentford en Bayer Leverkusen, die bereid zijn om meer te betalen dan de Eindhovenaren. PSV is in de zoektocht naar alternatieven uitgekomen bij Ko Itakura, meldt Voetbal International.

Itakura is geen onbekende in Nederland. De 27-jarige Japanner heeft een verleden bij FC Groningen, waar hij twee jaar op huurbasis speelde. Tegenwoordig draagt hij het shirt van Borussia Mönchengladbach.

Bij Die Borussen ligt Itakura nog tot medio 2026 vast, wat betekent dat PSV met een transfersom over de brug moet komen. Transfermarkt schat de waarde van de Japanse mandekker momenteel op twaalf miljoen euro.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Itakura is een rechtsbenige centrale verdediger die op beide posities in het centrum uit de voeten kan. Rik Elfrink schrijft namens het Eindhovens Dagblad dat de hij een clausule in zijn contract heeft tussen de tien en vijftien miljoen euro.

Itakura maakte in 2019 de overstap van Japan naar Europa met een contract bij Manchester City. De Engelse topclub leende hem achtereenvolgens uit aan FC Groningen en Schalke 04, waarna hij twee jaar geleden definitief vertrok voor een avontuur bij Borussia Mönchengladbach.

De Duitsers betaalden destijds vijf miljoen euro voor zijn diensten en kunnen nu dus flinke winst maken. Afgelopen seizoen kwam hij in dienst van Gladbach tot 22 wedstrijden in alle competities, waarin hij drie keer scoorde.

In dienst van Groningen kwam Itakura tussen 2019 en 2021 tot 59 officiële wedstrijden. Bij De Trots van het Noorden, waar hij 59 officiële wedstrijden speelde, groeide de Japanner uit tot een van de publiekslievelingen.

Hans Kraay tipte PSV al in 2022

Opvallend genoeg linkte Hans Kraay junior Itakura al in 2022 aan PSV, toen de verdediger net een uitstekend WK in Qatar achter de rug had met de nationale ploeg.

“Hij is goed in de lucht, heeft een normale snelheid en doet geen gekke dingen aan de bal. Had die bij PSV misstaan?”, vroeg Kraay zich af bij ESPN. "Had een club uit de top drie of top vier hem niet kunnen oppikken?"