PSV wil transfervrije Ivan Perisic (35) aan selectie toevoegen

PSV hoopt zich op korte termijn te versterken met Ivan Perisic (35), zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. De 136-voudig international van Kroatië zit momenteel zonder club, nadat hij zijn contract bij Hajduk Split eind augustus liet ontbinden. PSV en Perisic zouden momenteel in gesprek zijn.

Volgens Romano is Perisic een belangrijk doelwit voor PSV, dat de onderhandelingen met de buitenspeler reeds heeft geopend. De ervaren Perisic lijkt gewoon fit te zijn, daar hij dit seizoen vier keer in actie kwam namens Hajduk Split. Tijdens de afgelopen interlandperiode maakte hij deel uit van de Kroatische selectie.

Ook Nederlandse journalisten als Rik Elfrink en Marco Timmer hebben het opvallende nieuwtje inmiddels gebracht. “PSV heeft voor vandaag een medische keuring gepland staan...... en werkt aan de komst van Ivan Perisic”, schrijft Elfrink dinsdagochtend op X.

Perisic is volgens Transfermarkt nog altijd 2 miljoen euro waard, maar PSV kan hem vanwege zijn transfervrije status gratis oppikken. Wel zal de technische Kroaat vermoedelijk inzetten op een fors salaris en een flink bedrag aan tekengeld.

Het is vooralsnog onbekend welke rol PSV in gedachten heeft voor Perisic. In zijn carrière speelde de routinier voornamelijk als links- of rechtsbuiten, maar Perisic zou ook als wingback uit de voeten kunnen. PSV kampt momenteel met een tekort aan vleugelverdedigers.

Journalist Jeroen Kapteijns geeft in een artikel namens De Telegraaf meer context bij de interesse van PSV in Perisic. “Directeur voetbalzaken Earnest Stewart gaf eerder aan dat PSV op zoek is naar een extra flankenaanvaller met het oog op het vertrek van Hirving Lozano in januari naar FC San Diego.”

“Perisic kan ook als linkermiddenvelder en als linksback uit de voeten en die laatste positie is ook een positie die niet optimaal bezet is bij PSV zolang Sergino Dest nog aan de kant staat. Een probleem is wel, dat Perisic tot de kerst niet meer voor PSV uit zal kunnen komen in de Champions League, want de Europese inschrijving is gesloten”, aldus Kapteijns.