PSV wil reservespits Ricardo Pepi zelfs niet voor torenhoog bedrag verkopen

Ricardo Pepi heeft geen plannen om komende winter te vertrekken bij PSV, zo schrijft journalist en clubwatcher Rik Elfrink vrijdag in het Algemeen Dagblad. Tegelijkertijd zitten de Eindhovenaren absoluut niet te wachten op een vertrek van de 21-jarige reservespits.

Elfrink zoomt vlak voor de hervatting van de Eredivisie in op het spitsendilemma voor Peter Bosz. De ervaren succescoach moet bij PSV kiezen tussen zijn aanvoerder, Luuk de Jong, en de talentvolle Pepi.

De Amerikaanse spits bonkt steeds harder op de deur en lijkt klaar voor een basisplaats in Eindhoven, zo ziet ook Elfrink. “Zijn gemiddeld aantal goals per minuut is onderhand te vergelijken met dat van de grote namen in Europa.”

Volgens Elfrink is de situatie van Pepi duidelijk veranderd. “Vorig seizoen moest Bosz in het voorjaar een keer ingrijpen en zag hij dat Pepi de motivatie begon te verliezen. Nu zit er duidelijk een stijgende lijn in de hoeveelheid speeltijd voor de centrumspits van Team USA en PSV.”

Hoewel Pepi onlangs heeft aangegeven dat hij het moeilijk heeft met zijn rol als reservespits, hoeft PSV zich volgens de journalist nog niet druk te maken. “Vooralsnog heeft de Amerikaan geen plannen om deze winter te vertrekken, zo valt te beluisteren in zijn kamp.”

“Tegelijkertijd is de transfermarkt grillig en onvoorspelbaar. Wat als er straks in januari een club komt die pakweg 30 miljoen op tafel legt? Verkoopt PSV hem dan? Het antwoord is nu simpelweg nee. PSV gelooft in de ontwikkeling van Pepi en zet in op een langere samenwerking”, besluit Elfrink.

PSV betaalde vorige zomer minstens 11 miljoen euro om Pepi los te weken bij FC Augsburg. Daarmee werd onder meer Feyenoord afgetroefd. In het Philips Stadion ligt de Amerikaans international nog tot medio 2028 vast.