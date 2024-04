PSV wil Dest behouden en klopt met ongebruikelijk verzoek aan bij FC Barcelona

PSV staat voor een lastig dilemma inzake de definitieve overname van Sergiño Dest. De vleugelverdediger werd afgelopen week getroffen door pure pech en komt vermoedelijk pas volgend kalenderjaar weer in actie. Wat rest is de vraag of PSV de koopoptie in zijn contract licht. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV een 'ongebruikelijke' optie in gedachten: de prijs van de koopoptie drukken.

Er heerste geen enkele twijfel dat PSV de koopoptie in het contract - die zo'n tien miljoen euro bedraagt - van Dest wilde activeren. Alleen het salaris leek een potentieel struikelblok, daar Dest ook een buitenlands vertrek niet uitsloot.

Maar zaterdag, op de training, sloeg het noodlot toe voor de linksback. Hij maakte een rare beweging en scheurde zijn kruisband. Dit jaar komt hij waarschijnlijk niet meer in actie, waardoor PSV zich nu buigt over de te ondernemen actie.

Er zijn verschillende scenario's denkbaar. Ten eerste kan PSV uit moreel oogpunt beslissen om Dest 'gewoon' over te nemen, zo schetst het regionale dagblad. "PSV heeft altijd aangegeven graag met Dest verder te willen en kan die woorden nu extra kracht geven door tijdens een dieptepunt in zijn carrière met een goed voorstel te komen."

Anderszijds kan PSV de stekker uit de samenwerking met Dest trekken, omdat medisch herstel lang duurt en er geen zekerheid is over hoe de speler terugkomt van de kwetsuur, en of dat gepaard gaat met tegenslagen.

"PSV loopt uiteraard een risico op het moment dat Dest langdurig wordt vastgelegd", schrijft Rik Elfrink. "Een geblesseerde speler kopen, is zeer ongebruikelijk. En zeker voor een bedrag van tien miljoen euro."

Daarom heeft PSV een derde optie in overweging: de koopoptie wel lichten, maar voor een lager bedrag. "Aannemelijk is dat Marcel Brands (algemeen directeur, red.) en technisch directeur Earnest Stewart gaan proberen om die prijs omlaag te krijgen."

Daarvoor is PSV uiteraard afhankelijk van FC Barcelona, de club waar Dest nog altijd onder contract staat. Zijn verbintenis daar loopt echter nog maar een jaar door. Nog een verhuurperiode is onlogisch gezien de contractduur én zijn blessure.

