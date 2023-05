PSV wil aankoop voltooien maar komt in wachtkamer; externe interesse groeit

Woensdag, 10 mei 2023 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:57

PSV is er allerminst zeker van dat Fábio Silva ook volgend seizoen in het Philips Stadion actief is. De Eindhovenaren ondernamen onlangs een serieuze poging om de twintigjarige gehuurde spits definitief over te nemen van Wolverhampton Wanderers, maar konden geen deal sluiten, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Silva staat inmiddels in de belangstelling van tal van clubs uit de topcompetities.

In januari slaagde PSV erin om Silva op huurbasis over te nemen van the Wolves. Op dat moment was de Portugese spits uitgeleend aan Anderlecht, maar daar kwam hij niet veel aan spelen toe. Ook bij PSV moet Silva knokken voor zijn kansen. Toch wordt de centrumaanvaller, die aanvoerder Luuk de Jong voorlopig voor zich moet dulden, enorm gewaardeerd door trainer Ruud van Nistelrooij om zijn invalbeurten. Zo bereidde hij zaterdag tegen Sparta Rotterdam (0-1) het enige doelpunt, gemaakt door Anwar El Ghazi, eigenhandig voor. Silva produceerde vijf goals en één assist in zeventien optredens voor PSV.

PSV wil dolgraag verder met Silva, op huurbasis dan wel definitief. Beide constructies zijn door de Eredivisionist voorgelegd aan Wolverhampton, maar de Premier League-club weigert tijdens het seizoen te onderhandelen. The Wolves voelen momenteel niets voor een verkoop van Silva, die in 2020 voor liefst veertig miljoen euro werd overgenomen van FC Porto. PSV staat ook open voor een extra jaar huren, maar is niet de enige: ook clubs uit Italië, Spanje, Engeland en Turkije hebben zich daarvoor gemeld bij Wolverhampton. Zelf staat Silva open voor een extra jaar in Eindhoven, zeker bij het bereiken van de voorronde van de Champions League.

Noa Lang

Deze week werd PSV ook gelinkt aan de naam van Noa Lang, onder meer door Wilfred Genee in Veronica Offside. Volgens Elfrink zijn de diensten van de aanvaller van Club Brugge, die grotendeels opgeleid werd door Ajax, mondeling aangeboden bij PSV. Dat zegt volgens de PSV-watcher vrij weinig, omdat de Eindhovenaren dagelijks tientallen spelers informeel krijgen aangeboden. PSV heeft nog geen concrete stappen ondernomen en zal pas een beslissing nemen als plek twee definitief binnen is in de Eredivisie.