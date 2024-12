PSV verstevigt koppositie met ruime zege op FC Utrecht en vergroot gat naar acht punten

PSV heeft de aanval van FC Utrecht op de koppositie weten af te slaan en het verschil vergroot. De Eindhovenaren wonnen overtuigend met 2-5, dankzij doelpunten van Ismail Saibari (2x), Guus Til (2x) en Johan Bakayoko. Voor Utrecht waren Anthony Descotte en Siebe Horemans verantwoordelijk voor de doelpunten. Het verschil tussen PSV en Utrecht is nu acht punten, al heeft Utrecht nog een wedstrijd in te halen.

PSV begon met een aantal wijzigingen tegen Utrecht. Bij de Eindhovenaren ontbraken Rick Karsdorp en Mauro Júnior door blessures. Guus Til en Richard Ledezma konden daardoor rekenen op een basisplaats. Joey Veerman keerde na twee maanden blessureleed weer terug in de selectie. De middenvelder begon op de bank.

PSV schoot goed uit de startblokken. Olivier Boscagli wist met een lange bal Ismail Saibari te vinden, die de bal heerlijk controleerde en over Vasilios Barkas wist te wippen. De Marokkaanse middenvelder deed dit echter vanuit buitenspelpositie en dus ging de schitterende treffer niet door.

Een paar minuten later gaf het scorebord alsnog 0-1 aan. Na een snelle combinatie over links dook Noa Lang de 16 in en gaf de bal op een presenteerblaadje voor op Saibari. De middenvelder faalde niet en schoot beheerst raak: 0-1.

PSV had in de eerste helft lange tijd de controle, maar Utrecht kreeg na een half uur een uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Een vrije trap belandde tegen de hand van Johan Bakayoko, waarna scheidsrechter Danny Makkelie door de VAR naar het scherm werd geroepen en de bal op de stip legde. Anthony Descotte nam plaats achter de bal en schoot raak, ondanks dat Walter Benítez er nog met een hand bij kwam: 1-1.

In de blessuretijd van de eerste helft leek PSV opnieuw op voorsprong te komen toen Lang een gevaarlijk aangesneden vrije trap afleverde, die door Malik Tillman werd binnengekopt. Nadat de VAR de lijnen had getrokken, werd het doelpunt van de Eindhovenaren voor de tweede keer afgekeurd wegens buitenspel.

PSV kwam fel uit de kleedkamer en dat leverde direct een doelpunt op. Boscagli veroverde de bal diep op de helft van Utrecht, ging een kaats aan met Lang en gaf een scherpe lage voorzet. Til was bij de tweede paal alert en tikte binnen: 1-2.

PSV voerde in de zeventigste minuut het tempo even op en speelde de defensie van Utrecht kapot. Na een fantastische aanval over meerdere schijven via Ledezma, De Jong en Til was het Saibari die met zijn tweede van de wedstrijd voor de 1-3 zorgde. Direct daarna maakte PSV de 1-4. Uit de omschakeling wist Saibari Bakayoko te vinden. De international van België schoot vervolgens kalm in de verre hoek: 1-4.

In de slotfase verscheen de glimlach op het gezicht van iedereen die PSV een warm hart toedraagt. Veerman maakte na twee maanden blessureleed zijn terugkeer met een invalbeurt. Hoewel Utrecht via Horemans nog iets terugdeed: 2-4, kwam de overwinning voor PSV niet meer in gevaar. Til zorgde met een harde schot van afstand voor de 2-5, terwijl een doelpunt van Armando Obispo in de laatste seconden werd afgekeurd.