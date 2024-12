PSV verliest van Stade Brest en maakt het zichzelf heel moeilijk in de Champions League

PSV heeft het zichzelf dinsdagavond heel lastig gemaakt in de Champions League. De Eindhovenaren verloren in Guingamp met 1-0 van Stade Brest en dus zijn de volgende twee wedstrijden in het miljardenbal cruciaal voor de ploeg van Peter Bosz. De tegenstanders zijn na de winterstop Rode Ster Belgrado (uit) en Liverpool (thuis).

Bij PSV keerden Luuk de Jong en Rick Karsdorp terug in de basis. Het ging ten koste van Richard Ledezma en Ricardo Pepi. Matteo Dams was fit genoeg om te starten, terwijl Joey Veerman genoegen moest nemen met een plek op de reservebank.

PSV had het heel moeilijk in de openingsfase. De thuisploeg zat er kort en fel op en Bosz oogde dan ook helemaal niet tevreden met het vertoonde spel. Het aanvalspel dat de afgelopen weken in de Eredivisie niet af te stoppen leek, kwam er in Frankrijk niet uit.

Toch was het doelgevaar in de eerste helft voor PSV. Zo moest Marco Bizot strekken na een lage, venijnige poging vanaf randje zestien van Malik Tillman. Mama Baldé zette daar een schotje tegenover, maar hij was slordig in de afwerking en schoot ruim naast.

Even later tekende Bizot opnieuw voor een knappe redding, toen hij voorkwam dat Olivier Boscagli de wedstrijd openbrak. Vanuit een hoekschop viel de bal voor de voeten van de Monegask, maar een doelpunt kwam er niet van.

De grootste kans kwam na een halfuur spelen op naam van Luuk de Jong. De ervaren spits mocht alleen op Bizot aflopen, probeerde het met een stift, maar met zijn rechterarm hield de Nederlandse goalie zijn doel schoon. De rebound was eveneens niet besteed aan De Jong.

Zo werd het eigenlijk een Bizot-show de eerste helft, want de sluitpost had even later weer een ongelooflijk knap antwoord op een inzet van De Jong, ditmaal nadat de spits het doel onder vuur nam met zijn hoofd. Dams ontving daarna een gele prent en zodoende mist de Belg het volgende Champions League-duel, Rode Ster Belgrado-uit.

Dat zou echter niet het enige vervelende zijn voor de Eindhovenaren. Vanuit een vrije trap kwam Brest plotseling tegen de verhouding in op voorsprong. De bal caramboleerde via het bovenbeen van Ryan Flamingo voor de voeten van Julien Le Cardinal, die eenvoudig binnen kon werken: 1-0.

Direct na rust was het bijna weer raak voor Stade Brest. Baldé frommelde zich langs de PSV-defensie en stond plots voor Walter Bénitez vrij om uit te halen, maar met zijn linkerpoot mikte hij wild naast. De Argentijnse goalie behoedde zijn ploeg even later voor een achterstand, toen Baldé wéér oog in oog met hem stond.

Via Ismael Saibari liet PSV in de tweede helft voor het eerst van zich horen. De Marokkaans international had pech en schoot de bal hard tegen de paal. Iets later dachten de Eindhovenaren een penalty te krijgen, maar de videoscheidsrechter zette terecht een streep door een eerder toegekende strafschop wegens hands.

Gevaarlijke momenten van Brest volgden. Zo zeilde een schot van Kamory Doumbia rakelings over en greep Benítez op geweldige wijze in, nota bene met zijn klokkenspel. Aan de andere kant schoot invaller Ricardo Pepi, weliswaar uit buitenspelpositie, via Bizot op de paal.

Tot overmaat van ramp liep ook Malik Tillman tegen een gele kaart aan, waardoor de Amerikaan - net als Dams - het treffen met Rode Ster mist. Met acht punten en nog de wedstrijden tegen Rode Ster (uit) en Liverpool (thuis) voor de boeg, heeft PSV een zware kluif aan deelname aan voortgang in de Champions League. De Franse middenmoter is door opnieuw een stunt wél heel dichtbij deelname aan die tussenronde.