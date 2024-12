PSV veegt FC Twente na wereldgoal van Steijn genadeloos van de mat: 6-1

PSV heeft vrijdagavond ongekend hard uitgehaald in de Eredivisie. De koploper van de Eredivisie kwam tegen FC Twente op achterstand door een fenomenale vrije trap van Sem Steijn, maar walste daarna compleet over de Enschedese bezoekers heen. Via doelpunten van Noa Lang, Malik Tillman, uitblinker Ismael Saibari (twee), Richard Ledezma en Ricardo Pepi werd het liefst 6-1. PSV staat met een wedstrijd meer gespeeld negen punten los op Ajax; Twente staat vijfde.

Opvallend aan de opstelling van PSV was de basisplek voor Ricardo Pepi. Luuk de Jong leek gespaard te worden met het oog op de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Stade Brest. Guus Til moest zijn plek op het middenveld afstaan aan Mauro Júnior. Bij FC Twente was er voor het eerst dit seizoen een basisplek voor aanvoerder Michal Sadílek. Ricky van Wolfswinkel ontbrak door een blessure.

PSV begon de wedstrijd met druk op FC Twente, maar het eerste grote gevaar kwam van de kant van de Enschedeërs. Steijn speelde de bal naar de vrije Mitchell van Bergen, die deze eerst in het strafschopgebied van PSV aannam. Matteo Dams kon echter met een sliding net op tijd ingrijpen.

Kort na deze aanval werd Michal Sadílek licht aangetikt door Malik Tillman, wat leidde tot een vrije trap voor Twente. De bal lag meer dan dertig meter van het doel, maar dat weerhield Steijn er niet van om het in één keer te proberen. De topscorer van de Eredivisie schoot met een geweldige trap zijn elfde doelpunt van het seizoen binnen. Zo stond Twente na tien minuten verrassend op voorsprong in het Philips Stadion.

PSV raakte niet in paniek van de achterstand en boog die binnen mum van tijd om in een voorsprong. Noa Lang dribbelde in de 20ste minuut van links naar binnen en verraste Przemyslaw Tyton met een hard schot in de korte hoek: 1-1. Veertien minuten later leidde een hoekschop de 2-1 in. De bal viel uit de kluts via het klokkenspel van Ismael Saibari voor de voeten van Tillman, die via de binnenkant van de paal binnenschoot.

PSV kwam kort voor rust goed weg toen Johan Bakayoko in het drukke strafschopgebied een beuk uitdeelde aan Sadílek, die zowel door scheidsrechter Sander van der Eijk als VAR Pol van Boekel genegeerd werd. Aan de overzijde van het veld breidde PSV de marge via een flitsende aanval uit. Saibari zette een een-twee op met Lang, die de bal met een hakbal schitterend teruggaf aan de Marokkaans international. Saibari brak door en schoot met enig fortuin via het halve blok van Max Bruns binnen: 3-1 bij rust.

Kort na rust werd Bruns pijnlijk afgetroefd door Pepi, die daardoor richting Tyton kon. De spits van PSV stiftte de bal fraai over de Poolse keeper, maar naast het doel.

Even later, in de 54ste minuut, viel de 4-1 van PSV alsnog. Saibari onderschepte de bal op de helft van FC Twente en bezorgde hem aan Pepi. De spits gaf de bal weer terug aan de doorgelopen Saibari, die als een stormwals door het strafschopgebied van Twente walste. Van dichtbij drukte de aanvallende middenvelder vernietigend af.

Het werd nog veel mooier voor PSV, dat uitliep tot zes goals. Ledezma, die over de rechterkant was opgekomen, knalde de bal in de 63ste minuut uit een hele lastige hoek schitterend binnen: 5-1. Pepi was naarstig op zoek naar zijn doelpunt en vond dat in de 85ste minuut. Opnieuw wipte de aanvaller de bal over Tyton, maar ditmaal doeltreffend: 6-1. Steijn had nog een eretreffer voor Twente moeten maken in de 87ste minuut na een fantastisch hakballetje van Sam Lammers, maar de middenvelder schoot van twee meter onbegrijpelijk over.