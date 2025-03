Dat PSV officieus uit de titelrace ligt na de toppernederlaag tegen Ajax (0-2), wil volgens Peter Bosz niet zeggen dat de Eindhovenaren niks meer hebben om voor te spelen. De verliezende trainer van zondag richt zich tot zijn troepen met een boodschap voor de rest van het seizoen.

Alleen aan het begin van de tweede helft maakt PSV werkelijk aanspraak op een resultaat in het eigen Philips Stadion. Scoren deed het toen niet, waardoor de treffers van Davy Klaassen en Bertrand Traoré de equipe van Bosz de das omdeden.

Ajax geniet sinds zondagmiddag een voorsprong van negen punten op PSV in de Eredivisie. De landstitel is daarmee geen realistisch doel meer voor de landskampioen, maar wat Bosz betreft is PSV niet uitgespeeld.

“De tweede plaats is vreselijk belangrijk. Het gaat niet alleen om prestige, maar ook om vreselijk veel geld”, legt de keuzeheer uit. “Dat heb ik na afloop ook meteen in de kleedkamer gezegd, dat het nu beter past om naar onder te kijken in plaats van naar boven”, aldus Bosz, die wordt gevraagd of hij begrip zou hebben voor spelers die het restant van het seizoen mentaal lastig vinden nu de titel uit zicht is.

“Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen, maar dan ook hélemaal niks. Dat heb ik als speler zelf ook nooit gevoeld, zelfs niet voor een vriendschappelijke wedstrijd”, antwoordt de PSV-coach gedecideerd. “Dat herken ik totaal niet.”

Uitspraken Noa Lang

Noa Lang stelde na afloop van de nederlaag tegen Ajax dat de PSV-spelers de druk niet aankonden. “Heeft Noa dat gezegd?”, reageert Bosz desgevraagd. “Nou, dit is niet de eerste keer dat de jongens een grote wedstrijd spelen. In die zin snap ik niet wat hij bedoelt.”

“Als ik naar de wedstrijd kijk, vind ik dat een aantal jongens er in balbezit inderdaad ietwat zenuwachtig uitziet”, geeft Bosz vervolgens toe. “Misschien bedoelt Noa dat. Dan snap ik wel wat hij bedoelt.”