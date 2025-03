Noa Lang trekt drie pijnlijke conclusies over PSV na verlies tegen Ajax

Noa Lang gooit na de pijnlijke nederlaag in de topper tegen Ajax (0-2) de handdoek in de ring. De linksbuiten van PSV gelooft absoluut niet meer in het kampioenschap en vindt dat zijn ploeg zich moet richten op de tweede plaats.

Ajax won zondag in het Philips Stadion dankzij goals van Davy Klaassen en Bertrand Traoré. "Twee keer verloren van Ajax. Dan zijn ze beter dan wij", concludeert Lang voor de camera van ESPN.

"We kunnen niet over het kampioenschap praten. Eigen schuld, dikke bult." Lang concludeert ook dat de titelstrijd over is. "Het is klaar, ja."

Vooraf had Lang vertrouwen. "Je moet er altijd in blijven geloven, maar na 0-2 weet je dat het lastig wordt." PSV had het heel lastig met Ajax. "Ajax stond heel compact. We kwamen er niet doorheen. Simpel. Misschien waren we te statisch. Dan zijn zij gevaarlijk wanneer ze wel de bal hebben."

Het was de laatste kans voor PSV. "We wisten dat het moest. Als je daar niet mee om kan gaan dan moet je geen voetballer zijn. We hebben het gewoon niet goed gedaan."

Lang trekt een derde pijnlijke conclusie: "Blijkbaar konden we vandaag de druk niet aan."

PSV voelt inmiddels de hete adem van FC Utrecht en Feyenoord, die op respectievelijk zes en vijf verliespunten afstand staan. "De tweede plaats is het enige waar we nog voor kunnen spelen. Daar moeten we ons op focussen. We moeten het seizoen zo goed mogelijk afmaken."

PSV zou negen punten goed moeten maken op Ajax in de laatste zeven duels. "Dat gaat niet gebeuren. Ik ben gewoon realistisch."

"Er zal een tandje bij moeten, anders word je dadelijk nog derde", zegt Lang. "Dan moet je zelfs nog voorronde Champions League spelen komend seizoen."