PSV-supporter verliest vingers door vuurwerkbom die in zijn hand ontploft

Een supporter van PSV is zondagmiddag vlak buiten het Philips Stadion vingers verloren, zo meldt Omroep Brabant. Op een filmpje dat rondgaat op social media is te zien hoe een vuurwerkbom, vermoedelijk een cobra-explosief, in de hand van de PSV-fan ontplofte. Hij is met ernstige verwondingen aan zijn hand overgebracht naar het ziekenhuis.

De man dacht voor het laatste fluitsignaal bij PSV - Sparta Rotterdam (4-2) mogelijk een fakkel af te steken, maar had in plaats daarvan dus een zwaar explosief in zijn handen. Dat ontplofte met een vernietigende klap.

De man bleef ernstig bloedend achter op straat, zo blijkt uit een schokkend vervolgfilmpje dat eveneens op social media staat. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Beelden van het ongeluk zijn op X te bekijken. Let op: dit kan als schokkend worden ervaren.

