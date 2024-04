PSV-speler wekt interesse van Europese clubs; vraagprijs bedraagt 20 miljoen

Armel Bella-Kotchap staat voor een zomers vertrek bij Southampton, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Duitse verdediger, die dit seizoen door PSV wordt gehuurd van the Saints, kan ondanks een teleurstellende uitleenbeurt aan de Eindhovenaren rekenen op flink wat interesse.

Bella-Kotchap werd afgelopen zomer op Deadline Day tijdelijk ingelijfd door PSV, dat het eveneens geïnteresseerde Bayern München en Borussia Dortmund daarmee aftroefde. Van een gelukkig huwelijk was echter geen sprake.

Hoewel de 1,90 meter lange verdediger aanvankelijk nog regelmatig speelde, begon de ellende vanaf september. Eerst ontbrak Bella-Kotchap wegens een getrokken verstandskies met bijbehorende ontsteking. Eenmaal terug en hersteld bij de selectie raakte hij geblesseerd aan zijn schouder en moest hij daaraan geopereerd worden.

Daardoor kon trainer Peter Bosz van oktober tot februari geen beroep op hem doen. Medio april werd hij andermaal geopereerd aan zijn tanden. Uiteindelijk kwam Bella-Kotchap tot nog toe niet verder dan zes optredens in het shirt van PSV.

Rik Elfrink meldde zaterdag namens het Eindhovens Dagblad dat PSV al eerder heeft besloten dat de centrumverdediger na dit seizoen vertrekt.

“Zijn huurovereenkomst kostte PSV naar schatting drie à vier miljoen euro en heeft geleid tot een strop. Andere transfers slaagden wel, in een fantastisch sportief jaar voor PSV. Al bij al is zijn transfer voor de club dus niet rampzalig geweest, zeker omdat sprake was van een huurdeal”, aldus Elfrink.

Romano weet dinsdagochtend te melden dat een langer verblijf van Bella-Kotchap bij Southampton eveneens onwaarschijnlijk is. Verschillende clubs uit Duitsland, Italië en Engeland zouden interesse hebben om de fysiek sterke mandekker in te lijven. Naar verluidt bedraagt de vraagprijs van Southampton liefst twintig miljoen euro.

