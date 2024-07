PSV sorteerde met uitfansregel rondom duel met Ajax voor op extremere plannen Femke Halsema

De beslissing van PSV om geen uitsupporters mee te nemen naar het uitduel met Ajax dit seizoen was uit voorzorg. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, had namelijk 'meer dan serieuze plannen' om PSV-fans twee seizoenen te weren uit de Johan Cruijff ArenA. Dat schrijft Rik Elfrink dinsdag namens het Eindhovens Dagblad.

"PSV zou zonder de ‘ban’ namelijk langer dan een jaar uitgesloten worden", concludeert de PSV-clubwatcher op basis van bronnen rondom de regerend kampioen.

In Eindhoven vreesde men dat Halsema het plan om PSV-fans twee seizoenen uit te sluiten ook daadwerkelijk ging uitrollen. Daartoe werd besloten om fans dit seizoen niet mee te nemen.

Zo werd een tweejarige uitsluiting voorkomen. Op maandag maakte de Brabantse club op de officiële kanalen bekend dat het de eigen fans niet toe zou laten in de Johan Cruijff Arena op 2 november.

De supportersvereniging kon zich goed vinden in die beslissing. Het leidde tot de nodige kritiek onder de achterban. "Volgens een aantal van hen straft PSV collectief en worden goedwillende supporters de dupe omdat individuele daders vaak moeilijk te traceren zijn", schrijft Elfrink.

Maar de keuze om supporters één jaar niet mee te nemen was dus de risicoloze, uit angst voor een zwaardere 'straf'. PSV nam de maatregel 'om te voorkomen dat kwetsende spreekkoren de sfeer en de wedstrijd negatief beïnvloeden', zo schreven de Eindhovenaren op de clubsite.

Zowel PSV als Ajax hanteert een 'nultolerantie van antisemitische leuzen'. "Tegelijk bestaat de vrees dat een deel van de uitsupporters de verleiding niet kan weerstaan om de Amsterdamse rivaal onheus verbaal te bejegenen."

In samenwerking met de PSV Foundation en diverse maatschappelijke instanties werkt PSV nu aan een bewustwordingsprogramma. "Op 18 september is het tachtig jaar geleden dat Eindhoven werd bevrijd. Door verhalen uit die tijd vanuit PSV-perspectief te vertellen, wil de club het historisch besef vergroten onder het deel van de aanhang dat zich in het verleden antisemitisch uitliet rond de wedstrijden tegen Ajax."