PSV slaat slag en presenteert donderdag groot talent uit Noorwegen

Philip Holseter-Karlsen is op weg naar PSV, zo verzekert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad laat op de woensdagavond. Het Noorse talent (16) is afkomstig van het relatief onbekende FK EIK Tønsberg en zet donderdag zijn handtekening onder een driejarig contract bij PSV.

De nog piepjonge middenvelder wordt volgens Elfrink gezien als een groot talent binnen PSV-kringen en krijgt daardoor ruim de tijd om zich te ontwikkelen. Holseter-Karlsen is nu al ruim 1.90 meter lang en staat in Noorwegen te boek als een fysiek sterke middenvelder.

Holseter-Karlsen speelt op amateurbasis voor Tønsberg en gaat bij PSV zijn allereerste profcontract ondertekenen. De lange middenvelder debuteerde reeds in het eerste elftal van de Noorse club en staat inmiddels op vijf optredens. Goals en assists blijven voorlopig uit.

PSV kwam Holseter-Karlsen op het spoor via Hallvar Thoresen, die als scout de Scandinavische markt afstruint voor de kampioen uit Eindhoven. Voormalig topspits Thoresen kwam als speler tot 133 goals in 222 wedstrijden in het shirt van PSV.

Holseter-Karlsen sluit in eerste instantie aan bij PSV Onder 19. Van daaruit wordt gekeken of de Noorse middenvelder op termijn de stap kan maken naar Jong PSV en later het eerste elftal. Hij krijgt in ieder alle gelegenheid om te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving.

Steur

Volgens Elfrink blijft PSV in de markt voor Sean Steur. Het zestienjarige toptalent kwam met Ajax niet tot een akkoord over een nieuw contract en lijkt op weg naar de uitgang. Mocht de jongeling daadwerkelijk bij PSV tekenen, wordt hij in Eindhoven vergezeld door zijn broer Roy Steur.

De negentienjarige doelman staat sinds januari 2023 onder contract bij PSV, dat hem overnam van Bayer Leverkusen. Roy Steur wordt binnen PSV gezien als een zeer talentvolle keeper.

