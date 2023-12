â€˜PSV serieus in de markt voor zestienjarig â€˜fysiek monsterâ€™ uit Zwedenâ€™

‘PSV serieus in de markt voor zestienjarig ‘fysiek monster’ uit Zweden’

PSV hoopt zich deze winter te versterken met Jonah Kusi-Asare, zo meldt het Zweedse Sportbladet. De pas zestienjarige spits van AIK wordt gezien als een groot talent en moet ruim vijf miljoen euro kosten. Ook Club Brugge ziet Kusi-Asare graag komen.

In Zweden twijfelen ze niet meer aan het feit of Kusi-Asare deze winter vertrekt bij AIK. De zestienjarige spits ligt goed in de markt en heeft de clubs voor het uitzoeken. De vraag is alleen welke club bereid is de gewenste 60 miljoen Zweedse Kroon (5,3 miljoen euro) op tafel te leggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

PSV zou samen met Club Brugge bereid zijn om een bod uit te brengen op de jonge aanvaller, zo schrijft Sportbladet. Het is niet bekend wat de hoogte is van dat bod. Kusi-Asare beschikt pas sinds november van dit jaar over een A-contract bij AIK.

"Met de juiste houding en instelling kan hij zo ver komen als hij wil", sprak sportief manager Thomas Berntsen onlangs lovend op de clubsite van AIK. "Fysiek is hij al een monster. Daarnaast beschikt hij over scorend vermogen en is hij tweebenig. Het zal lastig worden om hem te behouden."

Kusi-Asare werd afgelopen januari door AIK overgekomen van Brommapojkarna, kort gezegd BP. De 1,96 meter lange centrumspits is jeugdinternational van Zweden en wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende talenten van zijn generatie.

De aanvaller maakte zijn seniorendebuut in augustus van dit jaar, toen hij tien minuten voor tijd mocht invallen in de competitiewedstrijd tegen Varbergs BoIS. Hij werd daarmee de jongste debutant ooit in het shirt van AIK (16 jaar en 54 dagen).

Sportbladet weet dat er al contact is geweest tussen AIK en 'een aantal geïnteresseerde clubs'. Om welke clubs het gaat wordt niet bekendgemaakt. Wel wordt duidelijk dat de Zweedse club het gewenste bedrag nog niet op tafel heeft zien komen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties