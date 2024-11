PSV scoort in minuut 87, 90 en 95 en wint op bizarre wijze alsnog van Shakhtar

PSV heeft woensdagavond op onwaarschijnlijke wijze gewonnen van Shakhtar Donetsk in de poulefase van de Champions League: 3-2. De bezoekers uit Oekraïne, getraind door Marino Pusic, sloegen in de eerste helft tweemaal keihard toe, een dreun die PSV niet meer te boven leek te komen in het restant van de Europese ontmoeting. Malik Tillman stond echter op in de slotfase en na de dubbelslag van de Amerikaan wist PSV zelfs te winnen dankzij de winnende goal van Ricardo Pepi ver in blessuretijd.

Walter Benítez verdedigde het doel van PSV. De defensie van de Eindhovenaren bestond uit Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Op het middenveld was Mauro Júnior de controleur van dienst. De Braziliaan vormde deze linie met Ismael Saibari en Malik Tillman. Noa Lang ontbrak zaterdag tegen FC Groningen in de wedstrijdselectie, maar startte woensdag gewoon tegen Shakhtar. De Jong was fit genoeg en begon ook, net als rechtsbuiten Johan Bakayoko.

De aanvallende intenties van PSV werden al heel snel duidelijk. Shakhtar beperkte zich in de beginfase vooral tot verdedigen. Doelman Dmytro Riznyk moest gestrekt op een inzet van Bakayoko richting de linkerbenedenhoek. Waar iedereen dacht aan een snelle 1-0, daar sloegen de bezoekers keihard toe op de counter. Rechtsback Yukhym Konoplya bediende Danylo Sikan, die Flamingo te snel af was en Benítez aftroefde met buitenkant voet: 0-1.

De vroege openingsgoal gaf Shakhtar zichtbaar veel vertrouwen en PSV had geluk dat Dmytro Kryskiv na een vlotte counter maar net naast schoot. De bezoekers waren gevaarlijk in de omschakeling en de thuisclub kon nauwelijks een stempel drukken op de wedstrijd. Het publiek in het Philips Stadion ging extra achter PSV staan, al klonk ook hier en daar gemor vanaf de tribune.

PSV probeerde zich te herpakken en was dicht bij de gelijkmaker na 26 minuten spelen. De Jong raakte de bal echter te zacht na een fraaie indraaiende vrije trap van Boscagli, waardoor Riznyk de bal makkelijk kon oprapen. Kort daarna maakte de doelman van Shakhtar schoten van Lang en Saibari onschadelijk. PSV was aanvallend redelijk onmachtig en moest lijdzaam toezien hoe Oleksandr Zubkov de 0-2 in de verre hoek krulde, nadat Dams slordig balverlies had geleden en Konoplya daarvan optimaal kon profiteren. Kort voor rust kwam PSV goed weg toen Mykola Matviyenko van dichtbij overkopte.

Een dramatische eerste helft dus voor PSV, dat met boegeroep vanaf de tribune de kleedkamer opzocht. Bosz greep halverwege in en bracht Pepi binnen de lijnen, als vervanger van de zwak spelende Dams. Mauro Júnior schoof een linie naar achteren naar de linksbackpositie. PSV zocht direct na de hervatting op, al was de eerste grote kans van de tweede helft voor Shakhtar. Pedrinho schoot van afstand maar net naast, tot grote opluchting van Benítez.

PSV bleef worstelen en de onvrede bij de aanhang was niet van de lucht. De hoop keerde terug toen Pedrinho ruim twintig minuten voor tijd direct rood kreeg na een keiharde charge van achteren op Bakayoko. De rechtsbuiten kon gelukkig voor PSV verder en had pech toen zijn knal uit de verre hoek werd geplukt door Riznyk. Kort hierna gooide Bosz Hirving Lozano voor de leeuwen, in een poging de wedstrijd weer spannend te maken.

De tijd tikte ondertussen weg in het nadeel van PSV, dat meer dan eens te maken kreeg met de uitblinkende en betrouwbare Riznyk. Het werd enkele minuten voor het einde nog spannend toen een inzet van Tillman van dichtbij in zijn geheel over de doellijn was geweest. Het publiek geloofde er weer in en Shakhtar moest alle zeilen bijzetten. In de slotminuut redde Tillman een punt voor PSV met een geweldige knal van afstand. De Eindhovenaren gooiden alles op de aanval in de blessuretijd, en ver in blessuretijd zorgde Pepi voor de 3-2, waarna het Philips Stadion ontplofte.