PSV overweegt nieuw contract uit te delen aan 'goed en constant presterende' speler

PSV overweegt om Walter Benítez alsnog een nieuw contract voor te leggen, zo onthult het Eindhovens Dagblad vrijdag. De 32-jarige doelman zit in zijn laatste contractjaar in Eindhoven en mag vanaf 1 januari met andere clubs praten. Benítez kon PSV afgelopen zomer al verlaten, maar bleef de koploper in de Eredivisie toen trouw.

De leiding van PSV heeft lang nagedacht over een nieuwe aanbieding voor Benítez, die overigens nog niet officieel is voorgelegd aan de Argentijnse keeper. Omdat Benítez in het afgelopen halfjaar 'goed en constant' heeft gepresteerd, willen de Eindhovenaren het toch proberen bij de routinier. De Zuid-Amerikaan is sowieso een zekerheidje onder trainer Peter Bosz.

Benítez werd medio 2022 transfervrij overgenomen van het Franse OGC Nice en groeide onder toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij uit tot een vaste waarde onder de lat bij PSV. In zijn eerste seizoen veroverde hij de Johan Cruijff Schaal en TOTO KNVB Beker.

De in 2023 aangestelde Bosz zag geen reden om de ervaren doelman op de bank te posteren en de sluitpost had een belangrijk aandeel in de landstitel. De teller staat inmiddels op 111 wedstrijden in alle competities voor PSV.

Atlético Madrid was afgelopen zomer serieus in de markt voor Benítez, die graag naar de Spaanse club wilde vertrekken. PSV schoof het bod van nog geen twee miljoen euro echter lachend van tafel en hield de doelman aan zijn tot medio 2025 lopende contract in het Philips Stadion.

Een halfjaar later overweegt PSV dus om Benítez langer aan zich te binden. Omdat de keeper voldoet aan de verwachtingen in Eindhoven en vanwege het feit dat het binnenhalen van een nieuwe doelman weer de nodige kosten met zich meebrengt.

Het is nu afwachten of Benítez een langer verblijf in Nederland ziet zitten. De kans is aanwezig dat de enkelvoudig international van Argentinië in de herfst van zijn loopbaan nog een keer het avontuur in het buitenland wil aangaan.