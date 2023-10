PSV-opponent RC Lens baalt van afgekeurde treffer in blessuretijd

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:01

RC Lens is er niet in geslaagd om vrijdagavond te winnen van Le Havre. De ploeg van trainer Franck Haise bleef steken op een 0-0 gelijkspel. Les Sang et Or leken de overwinning in blessuretijd te grijpen, maar werden teleurgesteld doordat Morgan Guilavogui in de aanloop van de goal millimeters buitenspel bleek te hebben gestaan. Lens, dat het dinsdag in eigen huis in de Champions League opneemt tegen PSV, staat teleurstellend veertiende in de Ligue 1, al is het nu in zijn laatste zes wedstrijden over alle competities wel ongeslagen.

Bijzonderheden:

Lens kreeg de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd in de persoon van Andy Diouf, die van dichtbij stuitte op doelman Arthur Desmas. Przemyslaw Frankowski moest nog voor de tiende minuut ook zijn meerdere erkennen in Desmas. Nadat Wesley Saïd hetzelfde overkwam, probeerde de thuisploeg het voor rust nog tevergeefs via Mohamed Bayo en Emmanuel Sabbi. Na de onderbreking kreeg Bayo liefst drie nieuwe mogelijkheden op de voorsprong, maar de spits uit Guinee had het vizier niet op scherp staan. Omdat ook Florian Sotoca niet raak wist te koppen uit een hoekschop én zijn rake kopbal in blessuretijd werd afgekeurd wegens buitenspel, eindigde het duel zoals het begon: 0-0.

