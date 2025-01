PSV op rapport: Joey Veerman speelt beste wedstrijd in tijden, twee absolute dissonanten

PSV heeft dinsdagavond aan één uitstekende helft net genoeg gehad op bezoek bij Rode Ster Belgrado in de voorlaatste speelronde van de Champions League-competitiefase. In Servië gingen de Eindhovenaren met een comfortabele 0-3 voorsprong rusten en kwamen zij na een snelle rode kaart voor Ryan Flamingo in het tweede bedrijf wel in de problemen, maar gaven ze het niet volledig weg: 2-3. Voetbalzone deelt rapportcijfers uit aan alle basisspelers van PSV.

Ondanks een zeer teleurstellend optreden bij PEC Zwolle (3-1 nederlaag) voerde Peter Bosz weinig wijzigingen door. De enige wisseling was links voorin, waar Noa Lang de niet ingeschreven Ivan Perisic verving. Ook Joey Veerman, wie niet de beste fase van zijn PSV-carrière kent, behield dus zijn plekje. Dat vertrouwen van Bosz betaalde de Volendamse passjesstrooier al snel in de wedstrijd dubbel en dwars terug.

Terwijl hij van alle kanten met ijzig koude sneeuwballen werd belaagd, wist Veerman vanaf de cornervlag tot twee keer toe het hoofd van Luuk de Jong te vinden. Diezelfde kopspecialist deed vervolgens even vaak datgene waar hij bekend om staat: scoren met het hoofd. Zeker de 0-1 vormde een bewijsstuk van de grote kopkwaliteiten van De Jong, die bij de 0-2 geluk had dat de UEFA de goal niet aan Guus Til toekende, ondanks dat de aanvallende middenvelder het leer wel aanraakte. Naast zijn uitstekende hoekschoppen blonk Veerman ook uit met prachtige diepteballen, waarmee hij de verschillende aanvallers van PSV veelvuldig in stelling bracht, zelfs nadat de Eindhovense formatie gedecimeerd werd.

Waar de Nederlandse landskampioen en lijstaanvoerder in de eerste helft de lakens uitdeelde, moest het na de rode kaart voor Ryan Flamingo in zijn achteruit. De prent voor de centrale verdediger, wie tot dan toe een defensief verdienstelijke wedstrijd speelde én een doelpunt (de 0-3) meepikte, was op zijn minst discutabel te noemen, maar bleef ook na een VAR-check staan. Onder meer Noa Lang (voor debutant Wessel Kuhn) en Richard Ledezma (voor Rick Karsdorp) werden door Bosz vervangen om de rode kaart op te vangen en de overwinning te verdedigen. Laatstgenoemde leek overigens ook eerder al rijp voor een wissel, want de Amerikaanse back-geworden-middenvelder kende de grootste moeite met zijn directe tegenstander Nemanja Radonjic.

Ledezma was niet de enige verdediger die door de ondergrens zakte aan Eindhovense zijde. Olivier Boscagli, de normaal zo betrouwbare mandekker die reeds interesse geniet vanuit de Premier League, liet al na een paar minuten zien niet opgewassen te zijn tegen de Servische kou. Bij een moment van onoplettendheid liet hij zich de bal afsnoepen en mocht hij doelman Walter Benítez bedanken dat PSV niet vroeg op achterstand kwam. In het tweede bedrijf was Boscagli evenmin altijd scherp, zoals te zien was bij de 1-3, waar de Fransman ogenschijnlijk dacht dat goaltjesdief Cherif Ndiaye geen dekking behoefde.

Walter Benítez 7

Richard Ledezma 4,5

Ryan Flamingo 5

Olivier Boscagli 4,5

Mauro Júnior 6

Jerdy Schouten 6

Joey Veerman 8

Guus Til 7

Johan Bakayoko 6

Luuk de Jong 7,5

Noa Lang 6