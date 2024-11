PSV op rapport: hoogste cijfer voor Malik Tillman, andere uitblinker krijgt een 8

PSV heeft dinsdagavond in de Champions League op eigen veld overtuigend met 4-0 gewonnen van Girona. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van de Eindhovenaren zoals vanouds met een rapportcijfer en schenkt extra aandacht aan de uitblinkers en de spelers die juist tegenvielen tijdens het Europese treffen in het Philips Stadion.

Walter Benítez: 6,5

Rick Karsdorp: 6

Ryan Flamingo: 8

De centrale verdediger bracht PSV al snel op voorsprong tegen Girona, kort nadat de bezoekers een grote kans misten. Flamingo maakte nadien een degelijke indruk en vormde opnieuw een sterk duo met Olivier Boscagli. De Spaanse bezoekers hadden na rust weinig meer in de melk te brokkelen in aanvallend opzicht en dat was vooral te danken aan het sterke optreden van Flamingo.

Imago

Olivier Boscagli: 7

Matteo Dams: 6

Malik Tillman: 8,5

Tillman maakte tegen Ajax een cruciale fout, maar nam drie dagen later revanche door belangrijk te zijn bij de 1-0 tegen Girona. De middenvelder tekende zelf na een solo voor de 2-0, en dat nog voor rust. ''Het is een fantastische speler, dat weten we allemaal'', oordeelde Theo Janssen in zijn rustanalyse bij Ziggo Sport. Tillman legde de bal na rust op een presenteerblaadje voor Luuk de Jong, die echter van dichtbij faalde en de paal trof.

Imago

Guus Til: 5

Janssen vond Til voor rust veel te hoog spelen. ''Waardoor Luuk de Jong soms als centrale verdediger komt te spelen. Hij volgt steeds iemand, en dat zou niet moeten gebeuren. Dat zou een middenvelder moeten doen'', is de analist niet onder de indruk van de bijdrage van de PSV-middenvelder. Desondanks liet Bosz Til gewoon staan bij de thuisclub. Til had twintig minuten voor tijd de 3-0 op zijn schoen, maar faalde in kansrijke positie.

Mauro Júnior: 7

Johan Bakayoko: 7

Bakayoko, tegen Ajax nog bankzitter, kreeg weer een basisplaats van Bosz, daar Ivan Perisic niet speelgerechtigd is voor de duels van PSV in de groepsfase van de Champions League. De Belgische vleugelaanvaller probeerde het wel, voornamelijk met acties binnendoor bij Daley Blind, maar was ongelukkig in de afronding. Bosz voelde echter niet de behoefte om Bakayoko voortijdig te wisselen en kreeg zijn gelijk toen de buitenspeler kort voor tijd de 3-0 binnen schoot.

Imago

Luuk de Jong: 7

Noa Lang: 6,5