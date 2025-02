PSV op rapport: hoogste cijfer grote uitblinker Perisic, maar liefst zes keer een 8

PSV heeft woensdag in de tussenronde van de Champions League knap en verrassend met 3-1 gewonnen van Juventus. Er waren 120 minuten voor nodig in Eindhoven om de achtste finale te behalen, met Ivan Perisic opnieuw als absolute uitblinker. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van PSV zoals vanouds met een rapportcijfer.

De ploeg van Peter Bosz zocht direct de aanval tegen Juventus, in de wetenschap dat doelpunten maken cruciaal was om de volgende ronde in de Champions League te bereiken. Met name Noa Lang probeerde het, maar de vleugelaanvaller had ook constant drie bewakers om zich heen. PSV wist weinig af te dwingen voorin en vooral Ismael Saibari maakte de nodige fouten op het middenveld. Een logische 0-0 tussenstand derhalve halverwege in het Philips Stadion.

PSV begin zeer fel aan de tweede helft en schreeuwde om een strafschop toen Ryan Flamingo in de zestien naar beneden werd geduwd. Kort daarna schoot Lang van dichtbij in het zijnet. Het werd alsnog 1-0 toen Lang na een vlotte counter passte op Perisic, die fraai aannam en de bal in de verre hoek knalde. Het Philips Stadion ontplofte bijna en PSV ging via de bedrijvige Lang op zoek naar de tweede goal.

In plaats van 2-0 werd het 1-1. Een harde knal van Timothy Weah van buiten de zestien vloog in de linkerbenedenhoek. Het leek op buitenspel bij de vrije trap van Juventus kort daarvoor, maar de VAR maakte daar korte metten mee. Een tegenslag voor PSV, dat via Saibari weer op voorsprong kwam in een spannende tweede helft. Perisic had weer een belangrijke rol met een voorzet vanaf rechts, waarna de bal via Luuk de Jong bij Saibari kwam.

Uitblinker Perisic ging er kort voor het einde van de reguliere speeltijd af, met Johan Bakayoko als zijn vervanger. PSV deed er alles aan en kreeg zeven minuten blessuretijd, maar een verlenging was niet meer te voorkomen. In die verlenging maakte de eveneens sterk spelende Flamingo de 3-1. Het dappere en strijdbare PSV hield stand en staat in de achtste finale van de Champions League.

Walter Benítez 8

Richard Ledezma 7

Ryan Flamingo 8

Olivier Boscagli 8

Imago

Mauro Júnior 8

Joey Veerman 7

Ismael Saibari 8

Imago

Jerdy Schouten 7

Ivan Perisic 9

Luuk de Jong 7

Noa Lang 8

Imago