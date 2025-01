PSV ontvangt Feyenoord volgende maand in kwartfinale van de TOTO KNVB Beker

De loting voor de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker heeft vrijdagmiddag plaatsgevonden in de studio van ESPN. PSV, dat ternauwernood overleefde tegen Excelsior, speelt opnieuw thuis, ditmaal tegen Feyenoord. AZ, dat Ajax uitschakelde in de achtste finale, treedt aan tegen Heerenveen-bedwinger Quick Boys. De duels in de kwartfinale van het bekertoernooi worden afgewerkt op 4, 5 en 6 februari.

Heracles Almelo, finalist in 2012, had in de achtste finale weinig moeite met De Graafschap en zegevierde met 0-2. FC Utrecht kwam op achterstand bij hekkensluiter RKC Waalwijk, maar dankzij een dubbelslag van Sébastien Haller bekerde de nummer drie in de Eredivisie tóch verder.

PSV was dinsdag hard op weg naar uitschakeling tegen het dappere Excelsior, dat met 1-3 leidde in Eindhoven. De koploper in de Eredivisie kwam in extremis langszij en trok de winst (5-4) in de verlenging naar zich toe. Feyenoord kende woensdag veel minder moeite met Rijnsburgse Boys (1-4).

AZ was dinsdag verantwoordelijk voor de vroegtijdige bekeruitschakeling van het povere Ajax (2-0). Quick Boys stuntte donderdag weer eens in het bekertoernooi. Ditmaal werd na een 1-2 achterstand in een knotsgekke slotfase met 3-2 gewonnen van het sc Heerenveen van Robin van Persie.

Go Ahead Eagles zorgde ook voor een verrassing door FC Twente (3-1) uit de beker te stoten. VV Noordwijk is de tweede amateurclub die de kwartfinale heeft bereikt. Dit gebeurde na de 1-0 zege op Barendrecht van eerder deze week.

Volledige loting kwartfinale TOTO KNVB Beker

Heracles Almelo - FC Utrecht

PSV - Feyenoord

AZ - Quick Boys

Go Ahead Eagles - VV Noordwijk