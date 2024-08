PSV ontvangt bod uit Premier League voor gewilde Olivier Boscagli

Brighton & Hove Albion heeft een bod bij PSV uitgebracht op Olivier Boscagli. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen hoefde echter niet lang na te denken en besloot het bod meteen van tafel te vegen.

PSV heeft al de nodige zorgen in de verdediging. Zo zijn Armando Obispo, Sergiño Dest en Mauro Júnior geblesseerd, terwijl Jordan Teze in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco staat.

Toch besloot Brighton een poging te wagen om Boscagli binnen te hengelen, door een bod op hem uit te brengen. Wat de hoogte van dat bod is, is vooralsnog niet bekend. Wel is duidelijk dat PSV het bod ‘zeker niet serieus neemt’, volgens het Eindhovens Dagblad.

Boscagli heeft nog een contract tot volgend jaar in het Philips Stadion, maar de Eindhovenaren willen proberen om zijn verbintenis dit seizoen te verlengen om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij vertrekt. Transfermarkt schat zijn marktwaarde ondertussen in op 27 miljoen euro.

PSV ziet Boscagli als een belangrijke schakel in de strijd om landstitelprolongatie. Mocht hij deze zomer alsnog willen vertrekken, dan hopen de Eindhovenaren een bedrag van ‘meerdere tientallen miljoenen’ voor de verdediger te kunnen ontvangen.

Brighton is overigens niet de enige club die geïnteresseerd is in de geboren Monegask. Ook Galatasaray en Besiktas hebben hem op het oog.

Besiktas zou echter tussen de 10 en 15 miljoen voor hem willen betalen. Dat is voor PSV te weinig. Daarnaast wil Boscagli waarschijnlijk alleen naar een Europese ‘top vijf-competitie’.