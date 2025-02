PSV ontsnapt aan transferverbod na waarschuwing van FIFA

PSV is door de FIFA op de vingers getikt. De Eindhovenaren hadden nog een rekening openstaan bij het Russische Spartak Moskou van de transfer van Guus Til. De FIFA gaf PSV in oktober een waarschuwing en dreigde later met een transferverbod, zo schrijft Voetbal International

Voorafgaand aan de transferzomer van 2022 waarin Til de overstap naar Eindhoven maakt, komen er sancties tegen Rusland. Dit bemoeilijkt de transfer van de aanvallende middenvelder, hoewel Spartak en de bestuurders van de club niet op de sanctielijst staan.

“Het complete plaatje met alle gevolgen is op dat moment voor niemand te overzien. Vandaar dat PSV en Spartak Moskou met afspraken inspelen op de nieuwe geopolitieke realiteit”, schrijft journalist Tom Knipping van Voetbal International in zijn reconstructie.

PSV spreekt af om een rente van tien procent te betalen, indien het niet aan een betalingsdatum voldoet. “Voorwaarde is wel dat deze boeterente niet van toepassing is als Spartak een bankrekening opgeeft waarnaar PSV geen geld kan overmaken.”

“Om de risico’s tussen de clubs te verdelen, wordt ook afgesproken dat eventuele toekomstige sancties geen reden kunnen zijn om Guus Til voor een prikkie over te nemen. Die kunnen niet tot gevolg hebben dat de financiële verplichtingen aan Spartak niet worden nagekomen”, stelt de journalist.

“Veelal spreken de clubs af om de betaling te spreiden, ook in dit geval”, schrijft Knipping. “In 2022 maakt PSV anderhalf miljoen over naar Moskou. De rest zou uiterlijk 15 juli 2023 betaald worden. Door het behalen van bonussen komt de transfersom uit op een bedrag van 4 miljoen euro.”

Bij het betalen van de tweede termijn gaat het mis. De huisbank van PSV, de Rabobank, weigert betalingen met Rusland te faciliteren. Op advies van de UEFA en de European Club Association (ECA) geeft PSV bij Spartak aan het bedrag te stallen bij de KNVB, totdat het geld overgemaakt kan worden. Spartak is echter niet onder de indruk en besluit uiteindelijk naar het voetbaltribunaal van de FIFA te stappen.

Die stelt de Russische grootmacht in het gelijk: adviezen van de UEFA en ECA zijn geen reden om de resterende 2,5 miljoen euro niet over te maken naar Rusland. PSV moet binnen 45 dagen betalen, anders dreigt een transferverbod in de winterstop voor de regerend landskampioen. De boeterente van tien procent die Spartak Moskou eiste hoeft niet te worden te betaald.

PSV gaat op zoek naar een oplossing en weet die uiteindelijk te vinden, waardoor Tyrell Malacia en Esmir Bajraktarevic deze winter de overstap naar Eindhoven kunnen maken. “Uiteindelijk heeft de bank de betaling alsnog gefaciliteerd, waardoor aan de verplichtingen aan Spartak is voldaan. Met een externe juridische opinie is onderbouwd dat de betaling niet in strijd is met nationale en internationale sanctieregelgeving", laat PSV weten aan Voetbal International.