PSV neemt dag na sluiten Nederlandse transfermarkt afscheid van een doelman

PSV gaat de twintigjarige doelman Kjell Peersman voor een seizoen stallen bij Lierse SK, in zijn geboorteland België. Dat nieuws brengt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagmiddag naar buiten.

Volgens Elfrink wordt Peersman direct eerste doelman bij Lierse. Op het tweede niveau van België gaat hij concurreren met keepers Jens Teunckens (26) en Jarno de Smet (25). Bij PSV ligt Peersman nog tot medio 2026 vast.

Bij Lierse komt Peersman Nederlanders Che Krabbendam en Luc Marijnissen tegen. Ook Belg Emmanuel Matuta, met wie hij samenspeelde bij Jong PSV, staat sinds deze zomer onder contract bij zijn nieuwe club.

PSV nam Kjell, zoon van voormalig prof Tristan Peersman, in de zomer van 2014 over van het Belgische KVC Westerlo. De 1,94 meter lange doelman is al jarenlang jeugdinternational van onze zuiderburen.

Peersman doorliep vele jeugdelftallen bij PSV en debuteerde tijdens het seizoen 2021/22 namens Jong PSV in het betaald voetbal.

Inmiddels staat de teller op 35 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarin Peersman slecht 4 keer de nul wist te houden. 64 keer moest hij een tegentreffer incasseren.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Peersman op zo’n 300.000 euro. Vooralsnog lijkt het er niet op dat Lierse een koopoptie heeft bedongen op de in Wilrijk geboren sluitpost.