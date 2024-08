PSV moet transferrecord evenaren om defensief target te kunnen strikken

Als PSV Ko Itakura wil overnemen van Borussia Mönchengladbach, moeten de Eindhovenaren diep in de buidel tasten. De 27-jarige centrumverdediger zou namelijk alleen voor zijn afkoopclausule mogen vertrekken, meldt De Telegraaf.

Die vertrekclausule bedraagt vijftien miljoen euro, zo beweert de ochtendkrant. Met dat bedrag zou Itakura, die in het verleden bij FC Groningen speelde, direct het inkomende transferrecord evenaren bij de Eindhovenaren.

Technisch directeur Earnest Stewart telde aan het begin van vorig seizoen twee keer eerder vijftien miljoen euro neer. Eerst deed de td dat bij Bologna, voor Jerdy Schouten. Dat bleek een voltreffer.

Een week later roerde Stewart zich opnieuw in Italië, toen in Napels, waar wederom vijftien miljoen euro werd geïnvesteerd in een speler: Hirving Lozano. In januari zal de Mexicaan weer vertrekken uit Eindhoven. San Diego FC betaalt twaalf miljoen euro om vanaf dan over de vleugelaanvaller te kunnen beschikken.

Mocht PSV doorpakken voor Itakura, is het niet ondenkbaar dat Stewart ook deze window meerdere keren een transfersom van meer dan tien miljoen betaalt. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano hebben de Eindhovenaren namelijk al een fors bod ingediend bij FC Barcelona voor Mikayil Faye.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

PSV heeft naar verluidt een bod van elf miljoen euro neergelegd aan de onderhandelingstafel in Catalonië. Dat bedrag zou door bonussen nog op kunnen lopen tot dertien miljoen euro. Ook het Franse Lille en Stade Rennes zouden geïnteresseerd zijn in Faye.

Naast het totaalpakket van dertien miljoen euro is PSV ook bereid een terugkoopclausule op te nemen in het akkoord met de Senegalees. Volgens de berichtgeving zal Barcelona bij terugkoop wel een bedrag van meer dan dertig miljoen euro moeten betalen.

Een heuse defensieve carroussel dreigt zodoende voor PSV in de laatste tien dagen van de transferwindow. Jordan Teze vertrok naar AS Monaco, terwijl Walter Benítez, Olivier Boscagli en ook Joël Drommen azen op een vertrek bij de regerend kampioen. Ook op de backposities zal Peter Bosz nog versterkingen willen zien. In dat kader werd de naam van Gonzalo Montiel nadrukkelijk genoemd.