PSV moet basiskracht missen tegen FC Utrecht en heeft één twijfelgeval

PSV moet het zondag tegen FC Utrecht doen zonder Joey Veerman. Dat bevestigde trainer Peter Bosz op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel. Of Jerdy Schouten mee kan doen, is nog niet bekend. Daarnaast ging Bosz nog maar een keer in op Yorbe Vertessen, die zelf graag lijkt te willen vertrekken bij de Eindhovenaren.

Veerman zou deze week eigenlijk in de basis starten tijdens het bekerduel met FC Twente. De middenvelder raakte in de warming-up echter geblesseerd aan zijn kuit, waardoor hij niet in actie kon komen.

Van die blessure is hij dus nog niet voldoende hersteld, zo blijkt vrijdag. Volgens Bosz is Veerman nog niet fit genoeg. "Ik denk niet dat het lang gaat duren, maar het is nu al wel duidelijk dat hij zondag niet kan spelen", aldus de oefenmeester.

Over het meespelen van Schouten wordt zaterdag beslist. Bosz: "Hij is nog steeds een beetje ziek. Hij gaat morgen trainen en dan gaan we kijken of hij kan spelen."

Als PSV zondag weet te winnen in en van Utrecht, dan heeft de club de eerste achttien wedstrijden van het seizoen allemaal gewonnen. Dat zou een Eredivisie-record zijn.

Yorbe Vertessen

Het is de vraag of Yorbe Vertessen deze winter bij PSV blijft. De 23-jarige Belg moet het veelal doen met een reserverol, en staat in de belangstelling van verschillende clubs. Vrijdag meldde Jeroen Kapteijns van De Telegraaf dat Union Berlin voorlopig is afgehaakt in de strijd om Vertessen.

"De berichten uit Duitsland zijn dat Union Berlin inmiddels het vizier gericht heeft op een alternatief voor Yorbe Vertessen. De Duitse club heeft de interesse in de PSV’er op een laag pitje gezet en zou de pijlen nu richten op Marco Grüll van Rapid Wien", aldus de journalist op X.

Op de persconferentie ging Bosz nog een keer in op de situatie rondom Vertessen: hij wil niet dat de aanvaller vertrekt. "Wij willen kampioen worden en daar hebben we hem bij nodig. Dat heeft hij tegen FC Twente al laten zien", was de trainer duidelijk.

