PSV-middenvelder Guus Til is woest na vraag van verslaggever: 'Wat denk je zelf?!'

Guus Til was na afloop van het duel tussen PEC Zwolle en PSV allerminst tevreden. Door de 3-1 nederlaag in het MAC3Park Stadion kan Ajax zondag op één punt van de regerend landskampioen komen.

PSV heeft het na de winterstop nog niet helemaal op de rit. Tegen AZ werd een laat gelijkspel uit het vuur gesleept, in de beker ontsnapte de ploeg van Peter Bosz in de slotseconde aan een blamage en zaterdag ging het tegen bij PEC wél mis.

Guus Til, die in Zwolle aan de aftrap verscheen en negentig minuten lang op het veld bleef staan, verscheen na afloop in de perszaal en oogde na één vraag van een van de aanwezige verslaggevers behoorlijk geïrriteerd.

De aanvallend ingestelde middenvelder wordt door een dienstdoende journalist gevraagd naar 'wat voor gevoel' hij meeneemt naar de volgende wedstrijd, de Champions League-ontmoeting met Rode Ster Belgrado, in Servië.

"Met wat voor gevoel?", herhaalt hij de vraag fel en met verheven stem. "Wat denk je zelf?", klinkt het dan geïrriteerd. Hoofdschuddend en met een veelzeggende blik kijkt hij de zaal in.

Als de vraag geherformuleerd wordt naar 'welke impact' de nederlaag heeft, geeft Til wel antwoord. "Kijk, dat is een andere vraag. De impact is natuurlijk niet lekker, alleen het zijn wel twee verschillende competities met heel verschillende omstandigheden."

"We zitten even in een dip en dat is niet ongewoon in de voetballerij", zei Til verder. "Het is wel verrassend dat het na de wedstrijd van dinsdag tegen Excelsior niet lukt om een beter resultaat te boeken. Als je weet wat we kunnen, is dit ver ondermaats."

"We zijn niet in vorm en moeten ze snel mogelijk zorgen dat we het weer op de rit gaan krijgen. Het is niet zo gek dat het een keer wat minder gaat. De afgelopen anderhalf jaar zijn vrij uitzonderlijk geweest. Dit maak je ook soms mee. Dingen vallen ook niet altijd te voorspellen. Dat we vorig jaar alles wonnen, zegt niet dat dat nu weer gebeurt."