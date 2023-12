PSV maakt de tongen los in het buitenland: ‘Iedereen heeft hem in het vizier’

Dinsdag, 5 december 2023 om 20:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:46

De voortreffelijke reeks die PSV momenteel neerzet in de Eredivisie blijft ook buiten de landsgrenzen niet onbesproken. In België kijkt men met bijzondere interesse naar de verrichtingen van hun landgenoten en rekent men zich alvast rijk met Johan Bakayoko.

"Het is onwaarschijnlijk. Hij heeft mijn verwachtingen overtroffen", vertelt Play Sports-commentator Thomas Liekens bij Sporza Daily. "Je zag hem de afgelopen jaren spelen en kon toen al wel zien dat hij er zou komen. Afgelopen zomer vroeg ik me alleen af of hij wel zoveel geld waard was toen ik alle transfergeruchten hoorde."

Liekens is van mening dat Bakayoko er slim aan heeft gedaan door in Eindhoven te blijven. "Gewoon doorgroeien, prijzen pakken en dan de volgende stap zetten. Zijn cijfers zijn ridicuul. Het is onwaarschijnlijk. Hij maakt een ongekende groei door dit seizoen."

Bakayoko staat op de tweede plaats als het gaat om spelers met de meeste succesvolle dribbels in de Eredivisie. Als het gaat om spelers die direct betrokken zijn bij doelgevaar staat hij op nummer één. Ook is hij de PSV'er die het vaakst een dribbel aangaat tijdens de wedstrijd.

"Hij was al goed, maar de stappen die hij nu zet zijn heel sterk", vervolgt Liekens. "We zijn niet de eerste die de vergelijking maken, maar hij wordt nu al 'de nieuwe Doku' genoemd, terwijl we eigenlijk nog aan het bekomen zijn van het feit dat hij (Doku, red.) impact maakt bij City. Iedereen heeft Bakayoko in het vizier."

"PSV heeft de beste ploeg, juist omdat ze als ploeg opereren", gaat Liekens door. "Feyenoord heeft ook een geweldige trainer, laten we Slot niet tekort doen, maar nu valt het allemaal goed voor Bosz. Neem Luuk de Jong. Niemand had verwacht dat hij nog zo sterk zou zijn in deze fase van zijn carrière."

Liekens vindt PSV een van de beste ploegen die hij de afgelopen jaren in Nederland heeft gezien. "Dit is de mentale opvolger van het Ajax van Ten Hag", doelt hij op de succesploeg die de halve finale van de Champions League haalde in het seizoen 2018/19.