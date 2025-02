'PSV loopt blauwtje bij 36-jarige spits die voor Arsenal en West Ham United speelde'

Lucas Pérez heeft een voorstel van PSV afgewezen, zo melden onder meer het Spaanse AS, COPE en Marca. De 36-jarige spits zit sinds 22 januari zonder club, nadat zijn contract bij Deportivo La Coruña ontbonden werd.

Volgens de Spaanse berichtgeving had Pérez voor anderhalf jaar kunnen tekenen in het Philips Stadion. De routinier zag het vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’ echter niet zitten om naar Eindhoven te verhuizen.

Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, heeft zich inmiddels gemeld op X. "In Spanje wordt gemeld dat PSV achter de 36-jarige Lucas Pérez aan heeft gezeten. Hij is transfervrij. Op dit moment nog geen deal in ieder geval."

Pérez vertrok vorige maand enigszins verrassend bij Dépor, dat momenteel twaalfde staat in LaLiga 2. Dit seizoen was hij goed voor 4 doelpunten en 4 assists in 20 officiële wedstrijden.

Begin februari zit Pérez nog altijd zonder nieuwe club. De linkspoot wilde vertrekken uit A Coruña vanwege meningsverschillen met de clubleiding en de afstand van zijn zoon, die in Madrid woont.

PSV zou Pérez een uitstekend aanbod hebben gedaan en sportief gezien ziet hij het avontuur zitten, maar de spits wil Spanje niet verlaten. Het lijkt er dus op dat hij wacht op een aanbieding uit zijn geboorteland.

Buiten Spanje is Pérez vooral bekend van zijn mislukte avontuur bij Arsenal. The Gunners betaalden in de zomer van 2016 liefst 20 miljoen euro om hem los te weken bij Dépor. In 21 wedstrijden namens Arsenal kwam hij tot 7 doelpunten en 5 assists.