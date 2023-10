PSV kruipt door het oog van de naald: Teze maakt diep in blessuretijd 2-2

PSV heeft in de slotseconden een punt uit het vuur gesleept in de Champions League. In het Philips Stadion leek het team van Peter Bosz onderuit te gaan tegen Sevilla, maar diep in blessuretijd zorgde Jordan Teze voor de gelijkmaker: 2-2. Halverwege de tweede helft kwam de ploeg van trainer José Luis Mendilibar op voorsprong dankzij Nemanja Gudelj, waarna Luuk de Jong vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met een rake strafschop de gelijkmaker aantekende. Direct uit de aftrap dacht Youssef En-Nesyri op aangeven van Juanlu voor de winnende treffer te zorgen, maar Teze zette PSV alsnog naast Sevilla.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV. Net als in de wedstrijd tegen Arsenal koos Bosz voor Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links) als zijn backs. Het hart van de verdediging werd gevormd door Ramalho en Olivier Boscagli, waardoor Bella-Kotchap op de bank zat. Laatstgenoemde had nog te veel last van zijn ontstoken kies om vanaf het eerste fluitsignaal aan de aftrap te kunnen verschijnen. Op het middenveld stonden Jerdy Schouten en Joey Veerman achter nummer 10 Malik Tillman. Spits Luuk de Jong werd geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links). Hirving Lozano begon op de bank.

Sevilla begon met zeer aanvallende intenties aan de wedstrijd, al kon men niet direct voor groot gevaar zorgen. Nadat de ploeg van Mendilibar uitgeraasd was, nam PSV het initiatief over. De Eindhovenaren wisten nog voor het verstrijken van het eerste speelkwartier drie hoekschoppen te forceren, maar uit de dodespelmomenten kon PSV de reflexen van doelman Ørjan Nyland nog niet direct testen. In de 21ste speelminuut werd Lang gevaarlijk met een hard en laag schot, dat uit de hoek werd getikt door de sluitpost van Sevilla. Enkele minuten later schoot Veerman vanaf de rand van de zestien in de handen van Nyland.

Tien minuten voor het rustsignaal dacht de thuisploeg op voorsprong te komen. Ramalho knikte fraai binnen uit een vrije trap van Veerman, maar de centrumverdediger stond enkele centimeters buitenspel: doelpunt afgekeurd. Vervolgens ging Ramalho op eigen helft enorm de fout in door de bal zomaar in te leveren bij Dodi Lukebakio. De aanvaller drong door tot de rand van het zestienmetergebied en produceerde een schot dat rakelings over de kruising ging. Op slag van het rustsignaal kreeg De Jong het publiek op de banken toen hij de lucht in ging na een voorzet van Bakayoko; de kopbal die volgde werd echter gepareerd door Nyland.

In het tweede bedrijf kwam er direct weer veel dreiging vanuit Lang, die ook voor rust de gevaarlijkste man van het veld was. Wederom draaide hij Jesús Navas dol, al belandde de poging die volgde met rechts in de handen van Nyland. Zeven minuten na rust kroop Ramalho door het oog van de naald. Hij leverde de bal opnieuw op bizarre wijze in, en ditmaal kon Adrià Pedrosa scoren. De PSV’er werd echter gered, want Pedrosa toucheerde de bal met zijn hand. Op advies van de videoscheidsrechter keurde arbiter Daniele Orsato de 0-1 af. Kort daarna ging Ramalho weer de fout in: ditmaal dekte hij aan de verkeerde kant van Youssef En-Nesyri, die hard op de lat schoot.

Vervolgens kwam PSV eruit. Lang bezorgde een perfecte voorzet bij Tillman, die het vizier niet op scherp had en van dichtbij onnodig over schoot. Ook kreeg Lang zelf daarna een goede kans na een fenomenale steekpass van Veerman, maar het stiftballetje ging rakelings naast. Veerman deed eveneens een duit in het zakje: hij schoot vanaf de rand van het strafschopgebied net naast de kruising. Na een uur spelen trof Lang de paal. De buitenspeler probeerde De Jong te bedienen, maar de voorzet veranderde via de schouder van Gudelj plots van richting.

Halverwege de tweede helft bleef een nieuwe treffer van Sevilla wél staan. Na een voorzet vanaf rechts legde Sergio Ramos de bal met een kopbal klaar voor Gudelj, die de vrijheid kreeg van Ramalho en van dichtbij onberispelijk hard binnenschoot: 0-1. PSV was duidelijk aangeslagen door de tegentreffer, want de volle druk op het vijandige doel viel weg. In de tachtigste minuut zorgde Lang voor veel gevaar. De vleugelspits had een fenomenale dribbel in huis en maakte ruimte vrij voor het schot, maar zijn lage schuiver ging rakelings naast.

In de 83ste speelminuut kreeg PSV een strafschop van Orsato, daar Tillman in de zestien licht getoucheerd werd door Sergio Ramos. Luuk de Jong schoot op koelbloedige wijze de 1-1 binnen. Het lachen verging de Eindhovenaren snel, want direct na de aftrap tekende Sevilla al de 1-2 aan. Over de rechterflank kwam Juanlu er razendsnel uit en hij bezorgde een voorzet op maat bij En-Nesyri. De spits was in de lucht veel te sterk voor invaller Bella-Kotchap. In de slotfase ontsnapte PSV nog aan de 1-3, want Lukebakio schoot hard op de paal. Diep in blessuretijd kwam PSV nog op gelijke hoogte dankzij Teze, die scoorde na een carambole in de doelmond: 2-2.