PSV krijgt open sollicitatie voor hoofdtrainerschap: 'Waarom ik dan niet?’

Maandag, 29 mei 2023 om 12:35 • Jordi Tomasowa

Adil Ramzi acht zich klaar voor het hoofdtrainerschap van PSV, zo laat hij weten tegenover de NOS. De huidig trainer van Jong PSV noemt het trainen van de hoofdmacht zijn ‘ultieme droom’. Technisch directeur Earnest Stewart en algemeen direct Marcel Brands zullen de komende weken op zoek moeten naar een opvolger van Ruud van Nistelrooij, die afgelopen woensdag verrassend zijn vertrek bij de Eindhovenaren aankondigde.

Ramzi heeft wel oren naar promotie binnen PSV. "Als Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij hun kansen hebben gekregen, waarom zou ik die dan niet krijgen?", vraagt de trainer van de beloftenploeg van PSV zich hardop af. Ramzi werkte zowel in de jeugd van PSV als bij het eerste elftal nauw samen met de opgestapte Van Nistelrooij. "Ik weet niet precies wat er allemaal is gebeurd. Ik vind het ook pijnlijk, want Ruud is een goede vriend van me", geeft hij aan.

Ramzi was eerder trainer van PSV Onder 17 en assistent-trainer bij het eerste elftal. Sinds afgelopen zomer staat hij voor de groep bij de Eindhovense beloften. "PSV is mijn club. Ik zit hier al zeven jaar en heb mezelf eerder al bewezen als assistent, en nu ook op internationaal niveau bij Jong PSV.” Ramzi refereert daarmee aan het succes dat de beloften vorige week dinsdag boekten. Door Crystal Palace met 3-1 te verslaan werd de finale van de Premier League International Cup gewonnen. Jong PSV was eerder in het jeugdtoernooi

Manchester United (2-0) en Arsenal (7-2) ook al de baas.

"Dat zijn ingrediënten die bij mij zorgen voor vertrouwen”, vervolgt Ramzi. “Mijn ambitie en ultieme droom is gewoon PSV 1 trainen. Laat ik het zo zeggen: ik loop er niet voor weg. Soms vallen de zaken net goed en dat zet je aan het denken. Als je mij vraagt wat ik wil, dan is het de kant op van hoofdtrainer. Ik heb van dichtbij trainers meegemaakt die een soortgelijke kans kregen, van wie ik denk dat ik op dit moment verder ben in mijn ontwikkeling.”

Ramzi vindt het te makkelijk om te zeggen dat hij nog niet genoeg ervaring als hoofdtrainer heeft. “Je kunt zeggen: hij moet eerst naar een kleinere club en daar zijn rugzakje vullen met ervaring. Dat heeft wel iets, maar ik vind het ook een cliché. Soms ontstaan er unieke situaties waarin je het ook gewoon moet durven. Ik ken de club goed en we hebben dit seizoen goede prestaties geleverd. Dan wil je meer.”