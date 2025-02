PSV komt met dramatisch nieuws over zwaar geblesseerde Ricardo Pepi

Ricardo Pepi is langdurig uitgeschakeld door zijn knieblessure, zo maakt technisch directeur Earnest vrijdag bekend tijdens de persconferentie. De eerste, globale verwachting was dat hij vier tot twaalf weken uitgeschakeld zou zijn, en nu wordt duidelijk dat de spits de rest van het seizoen niet meer in actie kan komen.

Rik Elfrink meldt op X dat Pepi zich moet gaan richten op komend seizoen, dat volgens de berichtgeving ‘niet in gevaar komt’. De journalist benadrukt overigens dat het niet gaat om een kruisbandblessure.

“Na zijn operatie is helder dat Pepi dus nog meerdere maanden moet revalideren”, schrijft Elfrink. “Hij kan zich richten op seizoen 2025-2026, dat niet in gevaar is. Daarin wil hij met PSV weer kampioen worden en het WK (in Amerika) halen.”

De in Texas geboren aanvaller liep een vervelende knieblessure op tegen Liverpool (3-2 winst) en staat zodoende maandenlang langs de kant. Kort daarna verlengde PSV wel zijn contract.

Door de blessure zal trainer Peter Bosz moeten puzzelen in de spitspositie. De keuzeheer beschikt weliswaar nog over Luuk de Jong, maar het is de vraag of hij tot het einde van het seizoen in drie competities iedere wedstrijd in actie kan komen.



In de winterse transferperiode hoopte de Eindhovens clubleiding een (tijdelijke) vervanger voor Pepi binnen te halen, maar over onder meer Noah Ohio (FC Utrecht) en Loum Tchaouna (Lazio) werd uiteindelijk geen akkoord bereikt.

PSV krijgt de komende periode een bomvol programma voor de kiezen. In de komende elf dagen werkt de ploeg van Bosz namelijk liefst vier wedstrijden af. Naast de dubbele Champions League-confrontatie met Juventus wachten ook de Eredivisie-duels met Willem II en FC Utrecht.