PSV kijkt vooruit en vreest komende zomer één linie geheel te moeten vervangen

Afgelopen donderdag kondigde PSV de contractverlenging van Joey Veerman aan, maar daarmee zijn de Eindhovenaren nog lang niet klaar met de toekomstplannen. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is technisch directeur Earnest Stewart al druk bezig met het bouwen van een elftal dat ook vanaf 2025 kan strijden om de landstitel.

Eén linie zal komende zomer, als er niks geks gebeurt, volledig overhoop gaan. Het keepersbestand van PSV bestaat dit seizoen uit Walter Benítez, Joël Drommel en Niek Schiks, maar Elfrink verwacht geen van hen in de PSV-selectie van volgend jaar.

Benítez beschikt namelijk over een aflopende verbintenis en 'lijkt' transfervrij te vertrekken, terwijl Drommel niet nog een seizoen tweede viool wil spelen. "Daarnaast wordt het tijd dat de talentvolle Niek Schiks op het hoogste niveau vlieguren gaat maken."

In de defensie nemen de Eindhovenaren zo goed als zeker afscheid van de komende zomer transfervrije Olivier Boscagli, terwijl 'het nog afwachten is of Armando Obispo wel wil blijven onder de voorwaarden die PSV voor hem ziet'. Met Mauro Júnior en Matteo Dams wordt gesproken over nieuw contracten en de overeenkomst met Rick Karsdorp beschikt over de optie op een extra jaar.

Ook op het middenrif zijn er vraagtekens. "Dat Veerman na dit seizoen blijft, is nog niet honderd procent zeker. Er kunnen altijd bijzondere biedingen op hem komen waar geen nee tegen te zeggen is, maar de club wil hem sowieso graag tot het WK van 2026 behouden."

Elfrink verwacht dat er zeker één middenvelder een stap gaat maken, waarbij Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Malik Tillman de meeste aandacht trekken. "Mogelijk moeten de talenten Tygo Land en Isaac Babadi in de winterstop of de zomer een keer verhuurd worden, als ze weinig blijven spelen", voegt de PSV-watcher toe.

In de voorste linie hopen de Eindhovenaren op een verlenging van het tot medio 2026 lopende contract van Johan Bakayoko, 'al is het ook de vraag of hij na dit seizoen nog blijft'. Luuk de Jong zou zijn carrière graag in het Philips Stadion afsluiten, maar de vraag is hoe lang Ricardo Pepi nog akkoord gaat met een rol als stand-in.