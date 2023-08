PSV kent zijn tegenstander in play-offs na bloedstollende strijd in Genève

Rangers is in de play-offs van de Champions League de tegenstander van PSV. De Schotse runner-up overleefde dinsdag met de hakken over de sloot de derde voorronde tegen Servette. De Zwitsers hadden na een vroeg openingsdoelpunt virtueel een verlenging in handen, maar gaven die na rust uit handen door de gelijkmaker van James Tavernier: 1-1.

Na de 2-1 overwinning van Rangers in eigen huis begonnen de Schotten het uitduel met ex-Feyenoorder Danilo als nummer 9. Sam Lammers en Cyriel Dessers raakten hun basisplaats kwijt en maakten na een uur gelijktijdig hun opwachting als invaller. Danilo werd op dat moment gewisseld, waardoor de drie ex-Eredivisionisten niet gelijktijdig op het veld stonden, zoals dat de afgelopen weken wel steeds het geval was geweest.

In de 22ste minuut kwam Servette aan de leiding. Dereck Kutesa pikte de bal op bij de punt van het strafschopgebied en plaatste die met veel gevoel prachtig in de verre kruising: 1-0. De Zwitsers hadden daarmee virtueel dus een verlenging in handen. Danilo had al snel voor de gelijkmaker moeten tekenen, maar de ex-Feyenoorder tikte de voorzet bij de tweede paal in totaal vrije positie naast. Het beslissende doelpunt viel zes minuten na rust. Borna Barisic verstuurde een prachtige voorzet, die door Tavernier bij de tweede paal werd binnengelopen: 1-1. Dessers raakte tien minuten voor tijd nog de paal bij een grote kans.