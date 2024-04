PSV kan banden met dubieuze goksponsor niet verbreken: ‘Heel vervelend’

PSV heeft de afgelopen maanden tevergeefs geprobeerd zijn naam van de website van een Aziatisch gokbedrijf te laten verwijderen. De Eindhovenaren sloten in 2017 een sponsorovereenkomst met Wellbet, die inmiddels al jaren is verlopen.

Na een publicatie van het NRC probeerde PSV zijn naam van de website van het bedrijf te laten halen, maar dit is tot op heden nog niet gelukt. De Eredivisionist krijgt geen contact meer met de voormalig sponsor, waardoor er nog altijd wordt geadverteerd met de naam en het logo van de club.

Volgens het NRC toont de onbereikbaarheid van het Aziatische gokbedrijf opnieuw ‘de schimmigheid van de sponsorovereenkomst’. PSV ontving in 2017 ruim 100.00 euro van Wellbet. In ruil daarvoor mocht het gokbedrijf het logo van de club in Azië gebruiken. Eerder kon PSV al niet aangeven wie de eigenaren van het gokbedrijf Wellbet zijn en waar het sponsorgeld dat het ontving precies vandaan kwam.

Een woordvoerder van PSV noemt het ‘heel vervelend’ dat de voormalige sponsor ‘misbruik maakt’ van het logo en de merknaam van de club. “Andere partijen betalen daar veel geld voor, dus dit wil je voorkomen.”

Bij PSV leeft het idee dat de gokwebsite nauwelijks nog actief is, al biedt Wellbet nog altijd actuele sportweddenschappen aan. “We denken niet dat het ons veel schade berokkent”, geeft de woordvoerder aan.

PSV kondigde de sponsordeal in 2017 trots middels een persbericht aan. Het NRC beschrijft dat Wellbet destijds een acteur naar Eindhoven stuurde. De man zou als directeur communicatie de sponsorovereenkomst hebben ondertekend. Brands liet vervolgens in een promotiefilmpje weten ‘erg blij te zijn’. De woordvoerder van PSV laat tot slot weten dat de club een sponsordeal met ‘zo’n partij’ tegenwoordig niet meer zou sluiten.

